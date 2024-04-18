Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.2 комментария
На дамбе в Курганской области устранили три протечки
Якушев: На дамбе в Курганской области устранили три протечки
На дамбе в Курганской области зарегистрировали несколько протечек, их устранили, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.
В последние сутки специалисты зафиксировали три протечки в дамбе, их быстро ликвидировали, сказал Якушев в эфире «России 24», передает ТАСС.
Он заверил, что «дамба стоит достаточно надежно».
Ранее в администрации Кетовского муниципального округа Кетовского района региона заявили, что сообщения о прорыве дамбы в поселке Большое Чаусово не соответствуют действительности.
До этого глава МЧС Александр Куренков заявлял, что вода в Курганской области может подняться до рекордного уровня.