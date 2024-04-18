Якушев: На дамбе в Курганской области устранили три протечки

Tекст: Алексей Дегтярев

В последние сутки специалисты зафиксировали три протечки в дамбе, их быстро ликвидировали, сказал Якушев в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он заверил, что «дамба стоит достаточно надежно».

Ранее в администрации Кетовского муниципального округа Кетовского района региона заявили, что сообщения о прорыве дамбы в поселке Большое Чаусово не соответствуют действительности.

До этого глава МЧС Александр Куренков заявлял, что вода в Курганской области может подняться до рекордного уровня.