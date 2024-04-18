В Курганской области опровергли прорыв дамбы в селе Большое Чаусово

Жителей тюменского Ишима призвали срочно эвакуироваться из-за паводка

Tекст: Денис Тельманов

«Жителям Ишима в 6 часов утра (04:00 мск) пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», – приводит ТАСС сообщение правительства Тюменской области.



Отмечается, что ранее глава региона Александр Моор сообщал о значительном ухудшении паводкового прогноза в Тюменской области. По его данным, приход большой воды во время паводка ожидается через два-три дня в первых населенных пунктах области. Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в Тюменской области заблаговременно.

При этом в ряде населенных пунктов жители возводят дамбы, чтобы защитить дома от затопления. Так, после ухудшения прогнозов по паводку наращивают уровень дамбы в деревне Казанке Тюменской области. К работам подключены порядка 300 добровольцев. Общая высота дамбы составит 10 метров.

«За два часа подготовлено 10 тыс. мешков, в планах еще 20 тысяч», – уточнили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в Бурятии из-за паводка, вызванного резким подъемом уровня воды в реке Селенга, затопило 420 приусадебных участков в садоводческом товариществе «Колос» в Прибайкальском районе республики.

Из зоны бедствия были эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей.

Кроме того, в столице Бурятии Улан-Удэ затоплен жилой дом в микрорайоне Мостовой, а в СНТ «Академия» – 35 участков, в трех домах вода поднялась выше уровня пола.