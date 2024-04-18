Пекин, конечно, понимает, что Запад пытается обмануть как Россию, так и Китай. Однако это понимание не мешает китайцам делать вид, что они играют в американскую игру. Однако китайцы намерены использовать эту игру не для того, чтобы продавливать Россию, а для того, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу. Ведь за этим столом будет не только решаться судьба Украины, но и писаться правила будущего миропорядка.0 комментариев
В Курганской области опровергли прорыв дамбы в селе Большое Чаусово
Сообщения о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово Кетовского района Курганской области не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе администрации Кетовского муниципального округа.
Из сообщения ведомства следует, что распространяемая в социальных сетях информация является неверной, передает РИА «Новости».
Как уточнили в администрации, специалисты обнаружили лишь небольшую протечку под бетонными плитами моста. На место происшествия оперативно была направлена техника.
«Ситуация находится под контролем», – подчеркнули в администрации.
Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что вода в Курганской области может подняться до рекордного уровня.