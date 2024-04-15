Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.2 комментария
Депутат назвал французских наемников приоритетной целью в зоне СВО
Депутат Шеремет назвал французских наемников приоритетной целью в зоне СВО
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал французских наемников на Украине приоритетной и законной целью российских военных.
По его словам, французские наемники являются законной и приоритетной целью для российских военных, передает РИА «Новости».
Шеремет добавил, что, если французский президент Эммануэль Макрон задумал заместить огромные потери боевиков ВСУ французскими военными, в конечном итоге он сам упадет в яму.
Также он отметил, что французскому народу пора дать оценку безрассудной политике Макрона.
Ранее российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске.