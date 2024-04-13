Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
Количество жертв обстрела ВСУ в Токмаке увеличилось до 11 человек
Балицкий: Количество жертв обстрела ВСУ в Токмаке увеличилось до 11 человек
Число погибших при обстреле украинскими военными города Токмак в Запорожской области выросло до 11, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
К 19.00 поднято тело еще одной погибшей, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Ведутся поиски женщины с малолетним ребенком, общее число погибших к данной минуте – 11 человек. Двое числятся без вести пропавшими, 20 человек пострадало.
Администрация Токмака создает списки на выплату материальной помощи. Выплаты в 1 млн рублей получат родственники погибших, 750 тыс. – тяжелораненые, 500 тыс. – средней степени тяжести, 250 тыс. – получившие легкие ранения или контузию.
До этого сообщалось, что ВСУ, по предварительной информации, произвели обстрел города ракетами Storm Shadow.