Гладков: При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Над городом и районом сработала система противовоздушной обороны, сбито 17 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил он в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, пострадали девять человек. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки и сквозным ранением стопы. У его дочери диагностировали баротравму. Скорая помощь доставила обоих в областную клиническую больницу.

Также шестерых мужчин и одну женщину доставили в городскую больницу №2 с осколочными ранениями и баротравмами. Им также оказывают медицинскую помощь.

В Белгороде в результате атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 13 квартирах восьми многоквартирных домов. Также повреждены три частных дома. В одной из школ посекло фасад здания, выбито около 20 окон. Повреждено три машины, одна из них сгорела целиком. В Белгородском районе повреждены два частных дома, один автомобиль.

Ранее в Минобороны сообщали об отражении ракетной атаки ВСУ, сбиты 17 ракет Vampire. В воскресенье при обстреле села в Белгородской области погибла мирная жительница.