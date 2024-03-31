Женщина погибла при обстреле ВСУ села Дунайка в Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

Женщина находилась на улице во время обстрела и скончалась от полученных ран до приезда скорой помощи. Помимо человеческих жертв, обстрел также причинил ущерб жилым домам, хозпостройкам и автомобилям. Повреждены линии газо- и электроснабжения, сообщил Гладков в Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы. Подомовой обход территории будет продолжен после окончания повторного обстрела.

Ранее Гладков заявил, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ одна женщина получила ожог руки второй степени.