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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё еще не хочет нас отпускать.

    38 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    27 комментариев
    31 марта 2024, 17:23 • Новости дня

    Женщина погибла при обстреле ВСУ села Дунайка в Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обстрела села Дунайка Грайворонского округа Белгородской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Женщина находилась на улице во время обстрела и скончалась от полученных ран до приезда скорой помощи. Помимо человеческих жертв, обстрел также причинил ущерб жилым домам, хозпостройкам и автомобилям. Повреждены линии газо- и электроснабжения, сообщил Гладков в Telegram-канале.

    На месте происшествия работают оперативные службы. Подомовой обход территории будет продолжен после окончания повторного обстрела.

    Ранее Гладков заявил, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ одна женщина получила ожог руки второй степени.

    30 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово

    «РВ»: Российские войска уничтожили «Ураганом» мост снабжения ВСУ в Курахово

    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры сообщили об уничтожении российскими войсками расчетом БМ-27 «Ураган» моста в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ.

    «Ураган» при корректировке с БПЛА нанес удар по железнодорожному мосту в Курахово, которое находится под контролем Украины. По нему украинские боевики перевозят боеприпасы на позиции, передает Ura.ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны»

    Ранее «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области.

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    30 марта 2024, 20:52 • Новости дня
    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ

    Полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за разрушительных ударов России

    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия парализовала ВСУ из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины, переброска резервов оказалась невозможной, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

    Стариков заявил, что ранее якобы украинская армия могла перебрасывать войска в нужном направлении, но после последних прилетов по энергоструктуре эта задача оказалась непосильной, потому что выведено из строя питание, которое идет на железнодорожный комплекс, передает РИА «Новости».

    По его словам. Россия готовит наступление с разных сторон, у русских подтянуты резервы везде, подрывая логистику Украины и уничтожая энергетику.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

    Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины готовящимися серьезными действиями российской армии.

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    31 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы

    Маск: Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам

    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю.

    По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой, что отрежет Украину от Черного моря. Маск считает, что чем дольше будет длиться война, тем больше территорий отойдет России. Он предлагает начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно, передает RT.

    Ранее Маск призвал Украину начать мирные переговоры, заявив, что чем дольше не будет мира, тем больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно.

    Напомним, Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт. Позже в Крыму Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева.


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    30 марта 2024, 18:01 • Новости дня
    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ на берегу Днепра

    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ с помощью дронов на берегу Днепра

    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ на берегу Днепра
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские разведчики рассказали, что следят за ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонском направлении днем и ночью, инициатива полностью на стороне ВС России.

    Командир расчета БПЛА с позывным «Массажист» рассказал военкору RT Филиппу Прокудину, что следят за ВСУ при помощи дронов круглосуточно и в любую погоду. По его словам, украинские военные боятся лишний раз показываться из укрытий, хотя ранее вели себя очень нагло.

    Военный также отметил, что у ВСУ нет возможности закрепиться, только сдаваться.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.

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    30 марта 2024, 21:52 • Новости дня
    Польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК

    Польские наемники признались в «выполнении боевых задач» с боевиками из РДК

    Tекст: Вера Басилая

    Польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

    Заявление о том, что польские наемники атакуют границы России, выложено в Telegram-канале Польского добровольческого корпуса, передает RT.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили места сосредоточения наемников у границы Белгородской области.

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    31 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

    Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину

    В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times заявила, что нельзя исключать возможность отправки западных войск на Украину в будущем.

    По ее словам, Запад не хочет обсуждать этот вопрос на данном этапе, но ситуация на Украине может измениться в будущем, поэтому нельзя исключать никакие варианты, передает РИА «Новости».

    Валтонен также отметила, что Запад не знает, к чему приведет конфликт на Украине, поэтому не стоит «раскрывать все карты».

    Ранее Финляндия решила выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины.

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    30 марта 2024, 21:41 • Новости дня
    Во Франции заявили о явном проигрыше НАТО на Украине

    Французский политик Филиппо: Запад в панике из-за явной победы России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Запад в тотальной панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, потому что Россия явно победила, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) указал, что все «словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о «военной экономике» служат прикрытием тотальной паники от осознания того, что Россия победила, передает РИА «Новости».

    Политик призвал прекратить истерику, и начать мирные переговоры, что будет единственным разумным выходом.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ не смогут остановить российские войска, и Украина уже проиграла.

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    31 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК

    Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киеву очень выгодны действия РДК

    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что действия членов ячейки РДК (организация признана террористической и запрещена на территории России) выгодны Киеву.

    Как сказал Буданов в эфире телеканала «Рада», сегодня Украине очень выгодны действия РДК, поскольку они отвлекают силы ВС России на фронте, но действовать они способны только в приграничных зонах и «не смогут с оружием дойти до Москвы», передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан, заявил, что ВС России нанесли удар по бывшему штабу ПВО, где расположился украинский погранотряд. Были уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК (террористическая организация, запрещенная в России).

    До этого польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК.

    Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предателей России ждет наказание без срока давности.

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    31 марта 2024, 11:24 • Новости дня
    Франция пообещала Украине старые бронемашины VAB и ракеты Aster 30
    Франция пообещала Украине старые бронемашины VAB и ракеты Aster 30
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    Как сообщил Лекорню в интервью газете La Tribune, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск, передает «Интерфакс». Он добавил, что сотни старых, но еще действующих машин, которые будут поставляться в 2024 и 2025 годах помогут Украине. Министр добавил, что VAB, находящиеся на службе более 40 лет, во французской армии заменяются бронемашинами нового поколения Griffon.

    Лекорню заявил также, что Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA.

    Ранее во Франции появились фейковые сообщения о наборе военных для отправки на Украину.

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    30 марта 2024, 18:24 • Новости дня
    Взрыв произошел в многоэтажном доме под Киевом

    Неизвестный предмет взорвался в Белой Церкви под Киевом, один человек погиб

    Tекст: Вера Басилая

    В Белой Церкви Киевской области в результате взрыва неустановленного предмета в квартире многоэтажного дома погиб один человек, трое, включая ребенка, спасены, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

    Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, разрушены перекрытия между вторым и пятым этажами, после чего произошло возгорание. Спасатели ликвидировали пожар, передает ТАСС.

    Во время работ из-под завалов извлекли тело одного человека. Из разрушенного дома спасли трех человек, среди них ребенок 2016 года рождения, который госпитализирован в больницу. Работы на месте происшествия продолжаются, есть вероятность разрушения конструкций дома, сообщили в ГСЧС Украины.

    Ранее в результате взрыва газа в жилом доме в Киеве разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения.

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    31 марта 2024, 02:51 • Новости дня
    Запад в страхе из-за побед РФ на Украине – французский политик Филиппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине.

    «Весь нынешний ажиотаж, словесная перепалка, поставки оружия, бред о «военной экономике», выплаченные миллиарды евро направлены только на то, чтобы замаскировать тотальную панику в системе», – написал политик в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Филиппо уверен, что Россия уже одержала победу на Украине, а НАТО, наоборот, потерпело поражение. По его мнению, единственным разумным выходом из сложившейся ситуации являются мирные переговоры.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта могли бы пройти между первой и второй встречами на высшем уровне по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.

    Зеленский в ноябре 2022 года предложил план достижения мира из 10 пунктов, который не учитывает позицию Москвы. В частности, он требует полного вывода российских войск с территории Украины и возвращения контроля над «исключительной экономической зоной» в Азовском и Черном морях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева о мирном урегулировании не учитывают существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе и продолжит специальную военную операцию.

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    30 марта 2024, 17:56 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского объяснил, почему уволили несколько советников президента

    Пресс-секретарь Зеленского объяснил, почему уволили сразу несколько советников президента

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоpов пояснил, что кадровые перестановки в офисе главы государства провели ради «оптимизации» штата.

    По словам Никифорова, Зеленский ожидает аналогичных усилий и от других органов власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на РБК-Украина.

    Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – директора и основателя студии «Квартал-95».

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    31 марта 2024, 10:55 • Новости дня
    Во Львовской области загорелся объект критической инфраструктуры

    Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о пожаре на объекте инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области после ночных взрывов, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

    По его словам, во время воздушной тревоги, которая длилась полтора часа, произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры, после чего начался пожар, было разрушено административное здание, передает РИА «Новости».

    Ранее взрывы были слышны в Одессе на юге Украины.

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    31 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    На Украине рост домашнего насилия подтолкнул к ужесточению законодательства

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины на фоне роста случаев домашнего насилия в стране вынесут на рассмотрение законопроект об усилении ответственности за подобные деяния.

    Законопроект №8329, разработанный МВД и парламентариями, предлагает ужесточить наказания за домашнее насилие и насилие по признаку пола, сообщает РИА «Новости».

    Согласно данным МВД, в 2023 году количество зарегистрированных фактов домашнего насилия на Украине выросло на 20% по сравнению с 2022 годом.

    Документ был принят за основу Верховной Радой 22 ноября 2023 года, а в ближайшее время его вынесут на рассмотрение для окончательного принятия.

    Инициатива по ужесточению законодательства связана с ратификацией Украиной Стамбульской конвенции, которая направлена на предупреждение и борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

    Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию 20 июня 2022 года.

    Стамбульская конвенция - это международное соглашение Совета Европы, которое на сегодняшний день ратифицировали 36 стран.

    Целью конвенции является защита женщин от всех форм насилия, а также создание механизмов для его предотвращения и преследования.

    В 2021 году Турция вышла из Стамбульской конвенции, однако ЕС раскритиковал данное решение.

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    31 марта 2024, 10:25 • Новости дня
    На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе

    «Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света в Одессе после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аварийные отключения света применены в Одессе и близлежащих районах на Украине из-за повреждения оборудования энергетики, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    Как говорится в сообщении, аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах были применены из-за повреждения оборудования энергетики, передает РИА «Новости». Там добавили, что объем отключений может увеличиваться.

    В компании добавили, что ограничения электроэнергии продолжают действовать в Днепропетровской и Харьковской иобластях и предупредили о возможных отключениях света из-за роста потребления.

    Ранее в Минэнерго Украины сообщили о краткосрочном отключении оборудования на Одесской ТЭЦ.

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