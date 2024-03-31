Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.6 комментариев
Женщина погибла при обстреле ВСУ села Дунайка в Белгородской области
В результате обстрела села Дунайка Грайворонского округа Белгородской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщина находилась на улице во время обстрела и скончалась от полученных ран до приезда скорой помощи. Помимо человеческих жертв, обстрел также причинил ущерб жилым домам, хозпостройкам и автомобилям. Повреждены линии газо- и электроснабжения, сообщил Гладков в Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы. Подомовой обход территории будет продолжен после окончания повторного обстрела.
Ранее Гладков заявил, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ одна женщина получила ожог руки второй степени.