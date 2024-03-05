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Депутат рассказала, что тормозит химическую промышленность
Депутат Василькова: Химическую промышленность тормозит дефицит кадров
Кадровый дефицит является одним из главных факторов, замедляющих развитие химической промышленности в России, в решении этого вопроса нужен системный подход, заявила депутат Госдумы Мария Василькова.
Стратегия научно-технологического развития России была скорректирована с учетом актуальных задач, напомнила Василькова на стратегической сессии «Роль женщин в достижении целей Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации» в рамках всероссийского женского форума «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Химическая промышленность является основой для прогресса промышленности в целом, поэтому без опережающего развития этой отрасли технологический суверенитет недостижим. Сегодня одним из главных факторов, замедляющих развитие отрасли, является кадровый дефицит. Без достаточного количества квалифицированных кадров невозможно обеспечить развитие», – сказала депутат.
К решению вопроса кадрового дефицита нужно подойти системно, считает Василькова. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил определить перечень из более 200 населенных пунктов и для каждого из них разработать и реализовать свой мастер-план.
«Уверена, что на базе этих городов можно создать центры притяжения молодых и квалифицированных специалистов. Очень важно делать акцент на города, где будут реализовываться проекты технологического суверенитета, и города, которые станут центрами научно-технологического развития», – отметила Василькова.
Сегодня в федеральном центре химии в городе Усолье-Сибирское разрабатывается комплексный подход и формируется модельная площадка для целей создания промышленного центра инновационных химических производств, вокруг которого будет создана экосистема научно-технологического и кадрового развития химического комплекса, сообщила депутат. Впоследствии этот подход можно будет использовать и в других масштабных проектах.
«Помимо создания инфраструктуры, предусмотренной мастер-планом, необходимо развивать науку, создавать современные безопасные и экологичные предприятия. Этому будут способствовать новые национальные проекты «Кадры» и «Молодежь России», также анонсированные президентом», – заключила Василькова.