Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
Рок-группа «Пикник» провела благотворительный концерт для жертв теракта в «Крокусе»
Рок-группа «Пикник», благотворительный концерт которой состоялся в Петербурге 27 марта, завершила выступление песней «Там, на самом краю земли».
Во время исполнения песни зрители зажгли фонарики и встали, пишут «Известия».
Благотворительный концерт начался с минуты молчания. Также симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» на благотворительном концерте исполнил инструментальный номер «Памяти ушедших». Все собранные средства отправят на помощь пострадавшим и семьям жертв теракта в «Крокусе»
Ранее музыканты «Пикника» возложили цветы в память о погибших в «Крокусе».