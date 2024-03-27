Рок-группа «Пикник» провела благотворительный концерт для жертв теракта в «Крокусе»

Посольство России в Южной Корее осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

Южнокорейское издание опубликовало карикатуру на теракт в «Крокусе»

Tекст: Валерия Городецкая

Посольство России в Южной Корее назвало публикацию кощунственной, циничной и оскорбляющей чувства не только россиян, но и южнокорейцев, которые скорбят о случившемся, передает РИА «Новости».

Диппредставительство поблагодарило южнокорейских граждан за слова поддержки и сопереживания, отметив, что люди, имеющие стыд и совесть, в такие минуты протягивают друг другу руку помощи.

В посольстве также предположили, что газета, возможно, попытается оправдать свою выходку ссылкой на свободу слова, но такой подход не может быть применен к трагедии такого масштаба.

Ранее блогера из Башкирии задержали за оправдание терроризма из-за стримов о «Крокусе».