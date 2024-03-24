На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.8 комментариев
Музыканты «Пикника» возложили цветы в память о погибших в «Крокусе»
Лидер «Пикника» Шклярский назвал теракт в «Крокусе» немыслимой жестокостью
Участники группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в пятницу в подмосковном «Крокус Сити Холле», возложили цветы в память о погибших в результате теракта.
Лидер группы Эдмунд Шклярский назвал теракт «бессмысленным злодейством» и «немыслимой жестокостью», передает ТАСС.
Как заявил Шклярский, действия террористов нельзя назвать даже «зверством, потому что звери этого не делают». Шклярский выразил соболезнования близким жертв и пострадавшим. «Все наши зрители – это наша семья, наши близкие люди», – заявил он.
Напомним, в вечер, когда произошел теракт, в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник». В воскресенье стало известно, что число жертв теракта возросло до 137 человек, число пострадавших достигло 182 человек. Погибла помощница концертного директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер. Задержано 11 участников террористической атаки, в том числе и четверо непосредственных исполнителей теракта.