На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.2 комментария
Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших возросло до 137 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В сообщении говорится, что в настоящее время продолжается опознание тел погибших. Как указали в пресс-службе, на месте теракта сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, осмотр места преступления продолжается. Отмечается, что пока опознано 62 тела, передает ТАСС.
В СК добавили, что с места теракта изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и свыше 500 патронов, 28 магазинов. В ведомстве подчеркнули, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
В пресс-службе уточнили, что ведомство во время осмотра концертного зала не выявило заминированных тел или других следов минирования.
В воскресенье в Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокусе».
Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.