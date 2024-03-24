На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.0 комментариев
В Москве началось опознание погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
В Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
В сообщении, опубликованном на сайте департамента, говорится, что специалистам потребуется не менее двух недель для проведения молекулярно-генетической экспертизы, которая поможет идентифицировать тела. Отмечается, что процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда приглашают родственников погибших, работа ведется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС и СК, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что родственникам на месте помогают оформить все необходимые документы, а также предоставляют психологическую помощь, процедура опознания проходит круглосуточно.
Ранее сообщалось, что РЖД выразили готовность безвозмездно принять в своих реабилитационных центрах сети «РЖД-Медицина» пострадавших в теракте, который произошел в «Крокусе».
Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.