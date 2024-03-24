В Москве началось опознание погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте департамента, говорится, что специалистам потребуется не менее двух недель для проведения молекулярно-генетической экспертизы, которая поможет идентифицировать тела. Отмечается, что процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда приглашают родственников погибших, работа ведется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС и СК, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что родственникам на месте помогают оформить все необходимые документы, а также предоставляют психологическую помощь, процедура опознания проходит круглосуточно.

Ранее сообщалось, что РЖД выразили готовность безвозмездно принять в своих реабилитационных центрах сети «РЖД-Медицина» пострадавших в теракте, который произошел в «Крокусе».

Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.