На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.0 комментариев
РЖД бесплатно пообещали помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»
РЖД готовы безвозмездно принять в своих реабилитационных центрах сети «РЖД-Медицина» пострадавших в теракте, который произошел в «Крокусе».
Компания предлагает пострадавшим полный комплекс восстановительных процедур. Для оформления заявки необходимо позвонить по номеру 8-800-234-34-34, передает РИА «Новости».
Ранее авиакомпания «Победа» объявила о том, что бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в «Крокус сити холле». Кроме того, в РЖД решили бесплатно перевезти в Москву и обратно родных погибших и пострадавших в «Крокусе».