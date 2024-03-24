Число пострадавших в «Крокусе» достигло 182 человек

На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.3 комментария
На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.3 комментария
Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.0 комментариев
Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.58 комментариев
На кадрах, распространенных в сети, голоса террористов изменены, а лица заретушированы.
Судя по распространенным кадрам, один из боевиков, размахивая ножом, указывал другому, в кого стрелять. Он также добивал раненых.
Запечатленный в ролике автомат, испачканный краской, затем был найден силовиками в концертном зале.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек. В списке раненых значится 140 пострадавших.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что к теракту в «Крокусе» могли быть причастны ЦРУ и MI6
«Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», – написал Макгрегор в своем микроблоге, сообщает РИА «Новости».
По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.
Он не предоставил никаких доказательств своим словам.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате стрельбы и взрыва погибли 143 человека, еще более 200 пострадали.
ФСБ России уже задержала 11 человек, причастных к теракту. Среди них - 4 террориста, непосредственно участвовавших в нападении.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, но были задержаны.
Президент России Владимир Путин был проинформирован о теракте в первые минуты. Он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах.
Следствие по делу теракта продолжается.
Сергей Светлаков рассказал подробности теракта в «Крокус Сити Холле», где он находился
«Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», – рассказал Светлаков в интервью Ксении Собчак, которая опубликовал его историю в своем Telegram-канале.
По его словам, он с другими мужчинами забаррикадировал вход в коридор, используя стулья и диваны, однако через какое-то время другие зрители выломали дверь в поисках выхода.
После этого повалил черный дым, и девушка-менеджер «предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе».
«Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», – рассказал Светлаков.
Он добавил, что из коридора его группа зрителей попала в уже задымленное фойе, где другой работник «Крокуса» жестами показал им дорогу к выходу на улицу. Там Светлаков встретил жену, которая опоздала на концерт.
«Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла – София Мейер. Спасибо ей! Она герой», – добавил Светлаков.
Он также выразил соболезнование всем пострадавшим.
«Это был ад», – заключил шоумен.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить личности спасавших людей героев, чтобы представить их к наградам.
«Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого», – написал он в своем Telegram-канале. «Все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», – добавил он, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.
Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.
Бизнесмен Сакс заявил, что Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
«Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что все более вероятно, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками», – написал Сакс в субботу на своей странице в соцсети.
Он также подчеркнул, что заявления украинских властей о непричастности к теракту «не имеют большого значения».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма, туда пытались сбежать террористы и после теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали 147 человек.
Были задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Список госпитализированных размещен на сайте Минздрава Московской области. Всего в нем 154 фамилии. Как указали в ведомстве, из них 107 человек остаются на стационарном лечении в больницах Москвы и Подмосковья, 44 – на амбулаторном, а трое пострадавших уже выписаны, передает ТАСС.
Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек.
Как указала Захарова в своем Telegram-канале, «политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок». Поэтому, по ее словам, необходимо считать уликой любую фразу от Вашингтона, которая оправдывает Киев, пока следствие по теракту не закончится.
Дипломат добавила, что финансирование «террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.
Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе».
Как говорится в сообщении в Telegram-канале певца, случившееся невозможно понять, принять, осознать.
«Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», – написал Шаман.
Предполагаемых террористов привезли в СК в двух автозаках, передает ТАСС. Автомобили находятся на территории СК, это указывает на то, что подозреваемые находятся на допросе, отмечает агентство.
Ожидается, что в ближайшие дни следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых, им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о задержании предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле».
Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокусе»
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Рахмон выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате подлого террористического акта в «Крокусе». Он отметил, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.
В Кремле добавили, что в ходе беседы Путин и Рахмон уточнили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована.
В пресс-службе лидера Таджикистана добавили, что Рахмон подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», передает ТАСС.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России.
Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.
По его словам, многие государства и их лидеры выразили России свою поддержку, осудив терроризм, и на этом фоне заметно отсутствие реакции со стороны главной олимпийской организации мира, передает ТАСС. Поздняков добавил, что печально то, что нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней.
Глава ОКР выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154.
В сообщении говорится, что в настоящее время продолжается опознание тел погибших. Как указали в пресс-службе, на месте теракта сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, осмотр места преступления продолжается. Отмечается, что пока опознано 62 тела, передает ТАСС.
В СК добавили, что с места теракта изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и свыше 500 патронов, 28 магазинов. В ведомстве подчеркнули, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
В пресс-службе уточнили, что ведомство во время осмотра концертного зала не выявило заминированных тел или других следов минирования.
В воскресенье в Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокусе».
Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.
Компания-владелец «Крокус Сити Холла» сообщила о планах по восстановлению концертного зала
«То, что разрушено их грязными руками (террористов), будет восстановлено», – приводит сообщение компании ТАСС.
Сроки и стоимость работ по восстановлению не приведены.
В компании также выразили соболезнования близким погибших при нападении.
«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов», – подчеркнули в компании, владеющей «Крокусом».
Ранее владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» бизнесмен Араз Агаларов пообещал помощь всем пострадавшим.
«Мы услышали очередь выстрелов – все побежали в сторону служебного помещения, в тупик. Мы это увидели и решили скоординированно их вывести через экстренный выход», – рассказал Донсков.
Артем признается, что не чувствует себя героем. Он просто рад, что с его помощью кому-то удалось спастись.
Халилов также рассказал, что героем себя не чувствует, а спасение людей было частью его работы. Он признался, что «лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотне людей». Во время теракта подросток, действуя по инструкции на случай ЧП, помог эвакуировать более 100 человек.
«Вывел человек 500, может быть... Надеюсь, после меня тоже кто-то выводил», – рассказал в свою очередь Никита.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Алиев решительно осудил террористический акт в «Крокусе», который унес жизни более сотни мирных граждан, и выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как указали в пресс-службе, президент Азербайджана подчеркнул, что все жители страны солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание.
Отмечается, что российский лидер со своей стороны поблагодарил за слова поддержки и отметил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества двух государств.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл».