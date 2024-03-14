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Главе мотоклуба «Ночные волки» в Словакии решили возместить ущерб от санкций ЕС
Правительство Словакии решило возместить главе местного мотоклуба «Ночные волки» ущерб от ошибочных санкций ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что правительство страны возместит ущерб, причиненный санкциями Евросоюза главе местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефу Гамбалеку.
«Я хочу извиниться перед господином Гамбалеком за действия европейских органов и действия предыдущего правительства. Того, что с ним произошло, я не желаю никому», – приводит слова Фицо ТАСС.
По его словам, возмещению подлежит как финансовый ущерб, так и моральный.
«Его бизнес был ликвидирован из-за глупости и ненависти правительства, находившегося у власти в Словакии в 2022 году», – подчеркнул премьер-министр Словакии.
Отмечается, что по словам Фицо, Гамбалек является любителем мотоспорта, который не причинил никому вреда, не высказывал политических взглядов и не поддерживал действия, за которые могут быть введены санкции ЕС.
Ранее сообщалось, что ЕС решил ввести санкции против «Ночных волков» в рамках седьмого пакета санкций против России. Помимо Александра Залдастанова, в черный список добавили трех его «партнеров», среди которых Йозеф Гамбалек, президент европейского отделения «Ночных волков».
Словакия, гражданином который является Гамбалек, должна будет заморозить его активы и отказать ему в возможности пересекать границу с другими странами ЕС. В среду, 13 марта, санкции с Гамбалека были сняты.