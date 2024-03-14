  • Новость часаНа Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    Шеф-повара назвали неправильные начинки для блинов на Масленицу
    Times: Россия заглушила сигнал GPS на самолете министра обороны Британии
    В США решили, что Нетаньяху «сбился с пути»
    Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золотой запас
    Стало известно о планах объединить «Тинькофф» с Росбанком
    Боррель о инициативе папы Римского по Украине: «Вошел в сад, в который его никто не звал»
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    5 комментариев
    14 марта 2024, 23:32 • Новости дня

    Главе мотоклуба «Ночные волки» в Словакии решили возместить ущерб от санкций ЕС

    Правительство Словакии решило возместить главе местного мотоклуба «Ночные волки» ущерб от ошибочных санкций ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что правительство страны возместит ущерб, причиненный санкциями Евросоюза главе местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефу Гамбалеку.

    «Я хочу извиниться перед господином Гамбалеком за действия европейских органов и действия предыдущего правительства. Того, что с ним произошло, я не желаю никому», – приводит слова Фицо ТАСС.

    По его словам, возмещению подлежит как финансовый ущерб, так и моральный.

    «Его бизнес был ликвидирован из-за глупости и ненависти правительства, находившегося у власти в Словакии в 2022 году», – подчеркнул премьер-министр Словакии.

    Отмечается, что по словам Фицо, Гамбалек является любителем мотоспорта, который не причинил никому вреда, не высказывал политических взглядов и не поддерживал действия, за которые могут быть введены санкции ЕС.

    Ранее сообщалось, что ЕС решил ввести санкции против «Ночных волков» в рамках седьмого пакета санкций против России. Помимо Александра Залдастанова, в черный список добавили трех его «партнеров», среди которых Йозеф Гамбалек, президент европейского отделения «Ночных волков».

    Словакия, гражданином который является Гамбалек, должна будет заморозить его активы и отказать ему в возможности пересекать границу с другими странами ЕС. В среду, 13 марта, санкции с Гамбалека были сняты.

    14 марта 2024, 10:26 • Новости дня
    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    Украинские военные атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС.

    В Telegram-канале станции указано, что был зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции около забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

    В частности, было сброшено безоболочное взрывное устройство.

    «Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что активность украинских беспилотников вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) значительно возросла, риск возникновения ЧП повышен.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» европейских политиков

    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» Европарламента

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Европарламента о том, что он не будет наблюдать за избирательным процессом в России и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни его результаты.

    «Все запомнили? Я – да», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что теперь «пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России», тогда станет понятно, что «они заврались или душевно нездоровы».

    Как заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия будет проводить выборы, которые нужны ее народу, и говорит «хватит» странам «золотого миллиарда», которые постоянно ее критикуют.

    Коментарии (4)
    14 марта 2024, 12:42 • Новости дня
    Политолог: Прибалтика отправит войска на Украину, если прикажут США

    Политолог Межевич: Если США прикажут, страны Прибалтики отправят свои бесполезные войска на Украину

    Политолог: Прибалтика отправит войска на Украину, если прикажут США
    @ Estonian Ministry of Education and Research

    Tекст: Илья Абрамов

    Лидеры прибалтийских стран полностью зависят от США, поэтому решение об отправке их солдат на Украину будут принимать в Штатах. Однако пока Вашингтон в этом не заинтересован, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину.

    «Если из американского посольства раздастся звонок на личный телефон премьера Эстонии, политик сделает все, что ей прикажет дипломат. Также и с отправкой войск: если США дадут команду, прибалтийские страны отправят солдат. У государств Прибалтики есть флаги, гимны, гербы, территория и народ, а суверенитет отсутствует», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    «Однако американцы приказ не отдают. Это обусловлено в том числе и тем, что прибалтийские страны обладают совсем небольшим военным потенциалом – армии малочисленны и плохо вооружены, опыта ведения боевых действий у них тоже нет», – отмечает собеседник.

    Спикер также обратил внимание на желание премьера Латвии отгородиться от России «железным занавесом». «Идея Силини о «железном занавесе» – это выстрел себе в ногу. Как минимум прибалты до сих пор подключены к нашей энергосети и отрыв от нее негативно скажется на экономике. Кроме того, они получают деньги от посредничества при поставках товаров в Россию. Если они хотят отказаться от этих средств, то выбрали верный путь», – сыронизировал он.

    «Вся эта риторика, судя по всему, объясняется желанием Прибалтики повысить и приукрасить свой реальный статус в Евросоюзе. Сейчас они практически не могут влиять на решения ЕС. Зато это образцовые русофобы, чем и пытаются выбить себе дополнительные очки», – заключил Межевич.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала прямо отвечать на вопрос депутатов парламента страны о возможной отправке войск на Украину. Когда ей был задан вопрос об этом, она указала, что для этого требуется мандат Рийгикогу, поэтому депутаты парламента «сами смогут решить этот вопрос». «Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас», – уточнила глава правительства.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в свою очередь заявила, что политикам стран НАТО нужно обсудить этот вопрос с армией. Она подчеркнула, что некоторые процедуры альянса «в первую очередь связаны не с политиками, а с военными». По ее мнению, требуется «аналитика военных, действительно ли поможет Украине в ее конкретной ситуации» отправка сил альянса.

    Кроме того, Силиня отметила стремление отгородиться «железным занавесом» от России и Белоруссии. В первую очередь речь идет об экономической и энергетической независимости от России. По ее словам, добиться этого «не так просто», государства Прибалтики «все еще в процессе, это требует времени».

    Коментарии (3)
    14 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России ликвидировали мечтавшего станцевать на крыше Кремля боевика ВСУ

    Российские военные ликвидировали мечтавшего станцевать на крыше Кремля боевика ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский боевик, публично заявлявший о мечте станцевать на крыше Кремля и Мавзолея, был ликвидирован в зоне спецоперации, сообщил блогер Александр Семченко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что «декоммунизатора денацифицировали».

    Ранее российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Боррель высказался о дружбе России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза (ЕС) не хотят «бросать Россию в объятия Китая», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    В интервью испанскому агентству EFE Боррель напомнил о наличии договора о дружбе между Россией и КНР и заявил, что ЕС «не заинтересован в том, чтобы бросать Россию в объятия КНР», передает ТАСС.

    По мнению дипломата, членам ЕС следует позаботиться о том, чтобы «восхождение Китая как великой державы способствовало миру и стабильности в мире». Он также заявил, что Китай для ЕС одновременно является партнером, конкурентом и соперником.

    Говоря об украинском конфликте, Боррель заявил, что ЕС поддерживает Киев не только из-за моральных принципов, но и «ради собственной безопасности и собственных интересов».

    Ранее директор ЦРУ заявил о влиянии поддержки Украины на сдерживание Китая.

    Коментарии (3)
    14 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    Боррель увидел в конфликте на Украине черты «звездных войн»
    Боррель увидел в конфликте на Украине черты «звездных войн»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усмотрел в конфликте на Украине черты «звездных войн».

    Как заявил Боррель в интервью испанской радиостанции RNE, в ходе конфликта особую роль играют телекоммуникационные системы, ИИ и беспилотники, поэтому , по его мнению, украинский конфликт – это смесь «классических войн высокой интенсивности» с мощным артиллерийским огнем и немного «звездных войн» с большим количеством электроники и теперь искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    По его словам, Европа окружена огнем, и хотя она не находится в состоянии войны», но находится в опасности. Боррель добавил, что у ЕС нет избытка военных средств, потому что с 2008 года, после кризиса евро, Европа переживала процесс молчаливого разоружения. Он также заверил, что ЕС предоставил Киеву больше помощи, чем США. По его утверждению, сейчас Россия ожидает результатов президентских выборов в США.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает возможность использования прибыли от замороженных активов России для военной поддержки Киева.

    Коментарии (4)
    14 марта 2024, 14:27 • Новости дня
    На Западе разоблачили ложь ЕС о новой помощи в 5 млрд евро Украине

    Politico: Новые 5 млрд евро военной помощи Евросоюза Украине оказались миражом

    Tекст: Вера Басилая

    Новая военная помощь ЕС Украине в размере 5 млрд евро, которую лидеры стран Евросоюза якобы согласовали для финансирования дальнейших поставок оружия Киеву, оказалась миражом, пишет Politico.

    Издание отмечает, что большая часть из 5 млрд евро – не новые денежные средства, а стоимость поставок вооружений, которые уже были обещаны Киеву странами Евросоюза. Так, Германии в качестве взноса – 1,2 млрд евро зачтутся ее поставки оружия Украине, передает ТАСС.

    Источники газеты из числа дипломатов не смогли точно сказать, сколько именно новых денежных средств будет выделено Украине, но согласились, что «теоретически это может быть и ничего».

    Ранее Совет ЕС сообщил, что послы 27 стран Евросоюза достигли согласия выделить дополнительные 5 млрд евро для увеличения Европейского фонда мира в 2024 году для поставок оружия Киеву.

    До этого в Еврокомиссии сообщили о намерении ЕС выделить Киеву военную помощь в 21 млрд евро.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    Беспилотники пролетели в ходе учений в Саратовской области

    Глава района в Саратовской области Сурков сообщил о пролетах БПЛА в ходе военных учений

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотники пролетели в Саратовской области в рамках военных учений, сообщил глава Татищевского района Павел Сурков.

    В своем Telegram-канале он указал, что от жителей поселка Татищево стали поступать сообщения о пролетавших дронах. Компетентные источники сообщили, что проводились военные учения.

    Тем временем на подлете к Белгороду были сбиты восемь воздушных целей.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 21:59 • Новости дня
    Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Белоруссии вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы, следует из постановления премьер-министра страны Романа Головченко.

    В правительстве Белоруссии заявили, что введение запрета на ввоз – ответная мера на решение Литвы о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска, передает ТАСС.

    Ранее Литва решила закрыть контрольно-пропускные пункты в Шумскасе и Тверячюсе на границе с Белоруссией.

    Белоруссия обвинила Литву в умышленном создании затора на границе.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма

    Политтехнолог Быстров: Проведение выборов во время СВО показывает, что Россия – это устойчивая демократия

    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Поэтому действующий президент России Владимир Путин призвал сограждан подтвердить свою сплоченность и принять участие в голосовании, сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров. Ранее Путин в своем обращении призвал россиян прийти на выборы.

    «В своем обращении президент призывает подтвердить нашу сплоченность и решимость через участие в голосовании. Отмечу очень важный момент, на который обратил внимание Владимир Путин: регулярное проведение выборов – это один из важнейших показателей демократичности государства», – сказал политтехнолог Петр Быстров.

    «В целом сохранение электоральных процедур на фоне СВО говорит о том, что Россия – это нормальная, сформировавшаяся демократия. Кроме того, это свидетельствует об устойчивости государственной системы. Напомню, на Украине выборы отменены», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, в современных условиях прийти на избирательный участок – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Сейчас каждый голос важен для нашей страны. Дело в том, что участие в выборах является подтверждением легитимности власти», – отмечает он.

    «Наши граждане уже доказали, что могут объединиться для сохранения страны, ценностей и культуры. Теперь через голосование россияне могут защитить будущее, свое и государства. Именно так мы можем подтвердить курс на суверенное развитие», – резюмировал Быстров.

    Ранее действующий президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом прийти на выборы. Он подчеркнул, что только жители страны определяют ее судьбу, а народ – единственный источник власти в государстве.

    Путин указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Он подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    Путин отметил, что итоги выборов прямо повлияют на развитие России в ближайшие годы. «Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – цитирует президента сайт Кремля.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что президентские выборы проходят в нашей стране в восьмой раз. По его словам, это показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность голосования.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 11:53 • Новости дня
    Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о поиске диверсантов

    Власти Белгородской области назвали фейком сообщения о поиске диверсантов на автомобиле с логотипом Красного Креста

    Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о поиске диверсантов
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о поиске украинских диверсантов, которые якобы передвигаются по территории Белгородской области на автомобиле Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, является ложной, сообщили в региональном оперштабе.

    Из сообщения оперштаба следует, что информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, является фейком, передает ТАСС.

    Накануне в Минобороны России сообщили, что во время попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области были уничтожены 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 08:39 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

    МЧС: Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

    Tекст: Александра Юдина

    Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области.

    В Telegram-канале ГУ МЧС по региону указано, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

    «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – отмечается в сообщении.

    Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курске и Курском районе. Кроме того, главк МЧС по Белгородской области объявил о ракетной опасности. Старовойт сообщил об опасности атаки беспилотников в Курской области.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По фактам гибели и ранения людей в ходе атак киевского режима на Белгородскую область возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.

    «Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранения людей в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    В четверг украинские военные обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 12:53 • Новости дня
    Украинские военные обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом

    Глава Белгородской области Гладков: Украинские военные обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли территорию сельхозпредприятия в селе Щетиновка под Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что под обстрел ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района. Обошлось без пострадавших.

    Также Гладков сообщил о прилете на территорию сельскохозяйственного предприятия, в результате попадания снаряда повреждены трактор и один легковой автомобиль.

    Ранее над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 13:57 • Новости дня
    Система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Орловской области

    Российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ над территорией Орловской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила в небе над территорией Орловской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 13.20 система ПВО в Орловской области сбила в небе украинский беспилотник.

    Двумя днями ранее средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями.

    Коментарии (0)
    Главное
    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    Россия призвала МАГАТЭ не тянуть с реакцией на украинскую атаку по ЗАЭС
    Компания SpaceX сообщила о потере космического корабля Starship
    Белоусов назвал условие для достижения РФ статуса четвертой экономики мира
    Прокатные электросамокаты начнут проверять знание ПДД у клиентов
    Вассерман предложил ряд правок в студенческий гимн «Гаудеамус»

    Воровство Европы спровоцирует финансовый коллапс

    Конфискация Евросоюзом замороженных активов ЦБ России может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира. Власти ЕС уже давно хотят отобрать активы нашего государства, но никак не могут найти способ, так как опасаются последствий. Чего именно боятся в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Лидеры Латвии и Эстонии провоцируют большую войну в Европе

    Главы правительств Латвии и Эстонии не исключили возможности ввода войск на Украину. При этом латышский премьер Эвика Силиня сообщила о намерении отгородиться от России и Белоруссии «железным занавесом». По мнению экспертов, прибалтийские элиты выстраивают свою идентичность на противостоянии с Москвой ради привилегий от Запада. К каким последствиям может привести этот курс? Подробности

    Перейти в раздел

    Предшественник Мазепы перед расстрелом взывал к польскому королю

    Ровно 360 лет назад был расстрелян идейный предшественник самого знаменитого предателя России, гетмана Ивана Мазепы – гетман Иван Выговский. Он изменил в пользу поляков русскому царю Алексею Михайловичу. Судьба его показательна в том числе потому, что предал он не только русского царя, но и собственный народ. Подробности

    Перейти в раздел

    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье

    Молдавия усиливает давление на Приднестровье, а власти непризнанной республики дают понять, что в полной мере рассчитывают на поддержку Москвы. Уже высказываются опасения, что на населенный в значительной мере российскими гражданами регион может напасть и Украина. Почему она не сделала этого до сих пор? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............