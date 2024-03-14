Главе мотоклуба «Ночные волки» в Словакии решили возместить ущерб от санкций ЕС

Правительство Словакии решило возместить главе местного мотоклуба «Ночные волки» ущерб от ошибочных санкций ЕС

Tекст: Денис Тельманов

«Я хочу извиниться перед господином Гамбалеком за действия европейских органов и действия предыдущего правительства. Того, что с ним произошло, я не желаю никому», – приводит слова Фицо ТАСС.

По его словам, возмещению подлежит как финансовый ущерб, так и моральный.

«Его бизнес был ликвидирован из-за глупости и ненависти правительства, находившегося у власти в Словакии в 2022 году», – подчеркнул премьер-министр Словакии.

Отмечается, что по словам Фицо, Гамбалек является любителем мотоспорта, который не причинил никому вреда, не высказывал политических взглядов и не поддерживал действия, за которые могут быть введены санкции ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС решил ввести санкции против «Ночных волков» в рамках седьмого пакета санкций против России. Помимо Александра Залдастанова, в черный список добавили трех его «партнеров», среди которых Йозеф Гамбалек, президент европейского отделения «Ночных волков».

Словакия, гражданином который является Гамбалек, должна будет заморозить его активы и отказать ему в возможности пересекать границу с другими странами ЕС. В среду, 13 марта, санкции с Гамбалека были сняты.