Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций против России включит в черный список российский мотоклуб «Ночные волки» и его руководителей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа. Имена лидеров байк-клуба, которых затронут санкции, агентство не приводит, передает ТАСС.

«Ночные волки» больше не смогут ездить по Европе в соответствии с новыми санкциями в отношении России», – передает РИА «Новости» сообщение издания EUobserver, которое ссылается на попавший в ее распоряжение проект документа.

Отмечается, что, помимо Александра Залдастанова, в черный список добавили трех его «партнеров», среди которых Йозеф Гамбалек, президент европейского отделения «Ночных волков». Словакия, гражданином который является Гамбалек, должна будет заморозить его активы и отказать ему в возможности пересекать границу с другими странами ЕС, если проект будет согласован.

«Список включает... двух российских актеров (Сергея Безрукова и Владимира Машкова)», – указывается в издании.

Издание сообщило также, что мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Ростех Сергей Чемезов включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.

Отмечается, что в новый черный список ЕС могут войти 47 физлиц и 8 юрлиц, среди них командующие и украинские политики, перешедшие на сторону РФ.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил уверенность, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.