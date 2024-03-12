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Сальдо: ВСУ начали снимать танки с памятников для применения в боях
Украинские военные начали использовать снятые с памятников образцы техники из-за ее дефицита, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Операторы дронов «Ланцет» стали лидерами по числу уничтоженной украинской техники, 11 марта был уничтожен очень старый танк Т-55, сообщил Сальдо, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие образцы снимают с памятников, они стали поступать на вооружение ВСУ из-за нехватки техники.
На линии боевого соприкосновения ведутся бои с использованием минометов и беспилотников, российская авиация эффективно использует управляемые планирующие бомбы и легкие многоцелевые управляемые ракеты.
Артиллерия ВС России доминирует в контрбатарейной борьбе и уничтожает позиции живой силы и технику украинской стороны, заключил губернатор.