Tекст: Ольга Никитина

Попытку вторжения на российскую территорию предприняли около 3.00. Предварительно начался интенсивный обстрел гражданских объектов, после чего украинская сторона при помощи танков и бронемашин пыталась вторгнуться на российскую территорию на трех направлениях – в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

В результате самоотверженных действий российских военных все украинские атаки были отражены, а по противнику были нанесены авиаудары, удары ракетными войсками и артиллерией.

Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены. Российская госграница нарушена не была, подчеркнули в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены порядка 60 украинских террористов, под Нехотеевкой – три танка и БТР, а в районе Сподарюшино – два танка.

Также сообщается, что с 8.00 до 8.25 мск были отбиты атаки украинских ДРГ, которые пытались прорваться на приграничную территорию в Курской области, в районе поселка Теткино. Противник понес потери и был отброшен, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.