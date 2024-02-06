До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Испытания мини-ракеты для «Панциря» запланировали завершить в этом году
Испытания мини-ракеты для экспортного «Панциря» завершатся в этом году
Малогабаритная ракета для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», предназначенная для борьбы с беспилотниками, завершит испытания в этом году, сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».
Как сообщили в пресс-службе входящего в госкорпорацию «Ростех» холдинга, для увеличения производительности «Панциря» с учетом новых угроз в виде массового применения дронов была разработана малогабаритная ракета для поражения такого типа целей. Ее испытания завершатся в 2024 году, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!» заявил, что российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в спецоперации и нарасхват на международных рынках.