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    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

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    6 февраля 2024, 09:19 • Новости дня

    Над Россией расширили радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

    «Алмаз-Антей»: Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, рассказал заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

    По его словам, поле уже существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала СВО, и продолжает укрупняться, особенно там, где угрозы сохраняются, передает РИА «Новости».

    Савицкий добавил, что сейчас радиолокационное поле вокруг Москвы, позволяющее обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники, построено на радиолокационных средствах концерна, приспособленных работать в новых условиях, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

    4 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации

    «ВК»: Авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, и от дальности применения их точность не зависит, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    По сообщению холдинга, заказчиков устраивают и точность, и дальность, и надежность, и простоту в эксплуатации ракета. Там добавили, что точность «Изделия-305» не зависит от дальности применения, передает РИА «Новости».

    Разработчик отмечает, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить артиллерийские системы, огневые точки, бронетехнику, здания, и комплексы ПВО противника.

    Там добавили, что процесс совершенствования изделия идет непрерывно.

    Ранее издание Forbes сообщало, что высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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    4 февраля 2024, 06:20 • Новости дня
    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому ЗРК Patriot в Белгородской области военно-транспортному самолету Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины получили данные для ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области, через западную систему Link-16, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    «Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», – рассказал Леонков РИА «Новости».

    Он добавил, что использованный ВСУ ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения.

    Использование Link-16 свидетельствует, что операция по уничтожению российского самолёта с украинскими пленными была спланирована западной стороной.

    Ранее Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot. Как заявил источник Associated Press, ЗРК оставался незамеченным и включил радар «на достаточное время, чтобы сбить» Ил-76.

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    3 февраля 2024, 23:38 • Новости дня
    Захарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске

    Захарова заявила, что обстрел булочной в Лисичанске является еще одним доказательством преступной сущности Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала обстрел кафе-булочной в Лисичанске (ДНР), назвав его доказательством преступной сущности киевского режима.

    «Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил Президент России В.В.Путин, окончательно превратились в террористическую организацию», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в официальном Telegram-канале российского МИД. 

    Она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто – но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – провела аналогию Захарова.

    Она подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об «очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского».

    «Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заявила официальный представитель МИД России.

    По оценкам МЧС России, под завалами кафе-булочной в Лисичанске могут находиться до 40 человек, сейчас извлечены тела 15 жертв обстрела.

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.



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    5 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Британии заявили об унижении Королевского флота

    Times: Поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота

    В Британии заявили об унижении Королевского флота
    @ Andrew Matthews/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения о том, что крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не сможет участвовать в учениях НАТО из-за технических неполадок, является унижением для Королевского военно-морского флота Великобритании, пишут СМИ.

    В статье The Times говорится, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, добавляет издание, авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после этого сменить американский в Красном море. Теперь неясно, сможет ли HMS Prince of Wales, который будет участвовать в маневрах альянса вместо Queen Elizabeth, взять на себя эту роль, передает RT.

    Издание отмечает также, что все это произошло на фоне повышенного внимания к численности военно-морского флота и проблемам с набором персонала.

    Накануне ВМФ Соединенного Королевства сообщили, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24.

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    3 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов

    Эксперт Мураховский: Все танки должны быть оснащены всеракурсными подавителями FPV-дронов

    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерству обороны стоит задуматься над тем, чтобы все гусеничные машины были оснащены всеракурсными подавителями FPV-дронов, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

    Эксперт отметил, что  цена нового танка «зашкаливает» за 400 млн рублей, при такой стоимости он имеет все возможности для оснащения всеракурсной защитой от дронов.

    «Есть ли модуль помех на полосу 700-2700 МГц? Есть, в Китае стоит 3000 USD. Думается, пора Минобороны задуматься над тем, что все наши гусеничные машины должны оснащаться всеракурсными подавителями FPV-дронов», – написал в своем Telegram-канале Мураховский.

    Президент Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» сообщил, что из ежедневных разговоров с военными знает о важности БПЛА на передовой.

    «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», – передает ТАСС слова Путина.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как российской армии создать эффективную защиту от БПЛА противника.

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    3 февраля 2024, 23:07 • Новости дня
    Число погибших после обстрела ВСУ в Лисичанске возросло до 15 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Число погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины пекарни в городе Лисичанске в ЛНР увеличилось до 15 человек, сообщает МЧС России.

    «Поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент из-под завалов извлечены тела 15 погибших», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.

    «После рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – отметил Говтвин.

    Ранее военные следователи Следственном комитете России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.

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    4 февраля 2024, 15:46 • Новости дня
    «Ильюшин» пообещал выполнить в срок гособоронзаказ 2024 года на Ил-76МД-90А

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) выполнит в срок гособоронзаказ 2024 года на транспортники Ил-76МД-90А для Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил ТАСС управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман на выставке World Defence Show 2024.

    Отвечая на вопрос о выполнении гособоронзаказа 2024 года на Ил-76МД-90А, Бренерман заявил, что все поставленные Министерством обороны задачи ПАО «Ил» безусловно и в срок выполнит, передает ТАСС.

    Ранее гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 рассказал, что Рособоронэкспорт ведет переговоры с иностранными заказчиками в общей сложности по 40-50 военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А.

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    4 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Осетии присвоено звание Героя России

    Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Северной Осетии Юрию Абаеву с позывным «Буйвол» присвоено звание Героя России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместителю командира 70-го гвардейского мотострелкового полка – Юрию Абаеву из Северной Осетии – указом президента присвоено звание Героя России, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

    «Наш отважный боец Юрий Абаев (позывной Буйвол), заместитель командира 70-го гвардейского мотострелкового полка, гвардии майор — Герой России!.. Юра! Горжусь тобой!» – приводит ТАСС сообщение Меняйло.

    Отмечается, что под командованием Абаева первый батальон 70-го полка на запорожском направлении в ходе столкновения с врагом смог выбить противника и занять оборону.

    За боевые заслуги Юрий Абаев также удостоился медалей Суворова, «За отвагу», ордена Мужества, был награжден медалью «Во славу Осетии».

    Ранее сообщалось, что Владимир Пуитин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою с силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское ДНР.

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    5 февраля 2024, 17:59 • Новости дня
    В Минобороны назвали процент призывников с серьезными заболеваниями

    Начальник центра врачебной экспертизы МО Дацко: 25% призывников имеют серьезные болезни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У значительной части призывников и кандидатов на контрактную воинскую службу выявляются заболевания, которые препятствуют такой службе, заявил руководитель Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.

    Примерно в четверти случаев на этапе военно-врачебной комиссии выявляются заболевания, которые препятствуют прохождению воинской службы, сказал Дацко в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    При этом он уточнил, что речь идет как о контрактниках, так и о призывниках.

    Военная служба в России запрещена людям с плохим зрением с близорукостью более шести диоптрий, глаукомой, глухотой на оба уха, астмой, туберкулезом в активной форме, ВИЧ, тяжелыми инфекционными заболеваниями кишечника, сильным искривлением позвоночника, почечной недостаточностью, язвой желудка, врожденным пороком сердца и рядом других недугов.

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    4 февраля 2024, 22:58 • Новости дня
    Турция ожидает решения США по продаже F-16 к 10 февраля

    Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает, что к 10 февраля Конгресс США примет решение по продаже стране истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

    «Уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится», – приводит ТАСС слова Фидана в эфире телеканала A-haber.

    Он напомнил, что после того, как парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО, у Конгресса есть две недели после передачи документов, чтобы одобрить сделку.

    Ранее Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16 и вооружений к ним на общую сумму 23 млдр долларов.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

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    5 февраля 2024, 12:03 • Новости дня
    Головная подлодка проекта «Лада» «Санкт-Петербург» выведена из состава ВМФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» Северного флота выведена из состава Военно-морского флота (ВМФ) России и будет утилизирована, сообщили два близких к ОПК источника.

    Как сообщил источник ТАСС, подлодку «Санкт-Петербург» вывели из состава ВМФ, она пойдет на утилизацию. Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что предприятие, на котором будет производиться утилизация, определят по итогам тендера.

    В апреле 2023 года два источника сообщали, что головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию

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    5 февраля 2024, 08:34 • Новости дня
    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного объема

    Михеев: Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного объема в 55 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» к концу прошлого года превысил 55 млрд долларов, достигнув рекордного за 23 года объема, сообщил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

    По его словам, в 2023 году «Рособоронэкспорт» провел 16 выставочных кампаний, в ходе которых продемонстрировал иностранным партнерам более 800 образцов современной российской военной техники, при этом портфель заказов достиг рекордного за 23 года работы компании объема и составил более 55 млрд долларов, передает ТАСС.

    Михеев отметил, что большинство партнеров «Рособоронэскпорта» считают односторонние санкции против России нелегитимными инструментами конкурентной борьбы.

    Он добавил, что весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным.

    Ранее Михеев сообщил о начале продвижения автономного подводного аппарата «Клавесин-1РЭ» на мировом рынке.

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    4 февраля 2024, 23:12 • Новости дня
    Над Брянской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник

    Над Брянской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

    По данным военного ведомства, нападение классифицируется как теракт, попытка его совершения киевским режимом была пресечена около 22:30 мск 4 февраля, передает ТАСС.

    Данные о повреждениях не приводятся.

    Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ повредил объекты связи в Курской области. Аварийные бригады приступят к их восстановлению как только это станет безопасно.

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    5 февраля 2024, 14:26 • Новости дня
    Винтовка Чукавина получила новый российский прицел

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

    По сообщению пресс-службы, СВЧ получила новый оптический прицел производства АО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ), представившего изделие 1П97, которое уже прошло государственные испытания, передает ТАСС.

    Там добавили, что оптический панкратический прицел средней кратности предназначен для обнаружения и ведения прицельной стрельбы из снайперской винтовки в различных условиях фоноцелевой обстановки в светлое время суток.

    Как отметил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, прицел 1П97 введен в состав винтовки, комиссия утвердила конструкторскую документацию на него для ведения серийного производства.

    В декабре «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ.

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    3 февраля 2024, 22:14 • Новости дня
    Над Брянской областью средства ПВО перехватили два украинских беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

    Отмечается, что оба аппарата были самолетного типа, перехватить их удалось дежурными средствами ПВО, передает ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что беспилотники были замечены в субботу, 3 февраля, около 20 часов мск.

    Российские военные назвали атаку терактом.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 3 февраля сбили сбили семь беспилотников ВСУ в трех регионах России.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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