В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.0 комментариев
Над Россией расширили радиолокационное поле для контроля за беспилотниками
«Алмаз-Антей»: Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА
Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, рассказал заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.
По его словам, поле уже существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала СВО, и продолжает укрупняться, особенно там, где угрозы сохраняются, передает РИА «Новости».
Савицкий добавил, что сейчас радиолокационное поле вокруг Москвы, позволяющее обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники, построено на радиолокационных средствах концерна, приспособленных работать в новых условиях, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.