Над Россией расширили радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

«Алмаз-Антей»: Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, поле уже существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала СВО, и продолжает укрупняться, особенно там, где угрозы сохраняются, передает РИА «Новости».

Савицкий добавил, что сейчас радиолокационное поле вокруг Москвы, позволяющее обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники, построено на радиолокационных средствах концерна, приспособленных работать в новых условиях, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.