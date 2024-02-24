Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского

Офицер США Дэвис: Зеленский заблуждается о возможности начать новое контрнаступление

Tекст: Александра Юдина

По его словам, нет и не может быть никакого контрнаступления, так как у украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, передает РИА «Новости».

«Где сотни танков, артиллерия?» – задался вопросом Дэвис.

Также офицер добавил, что к предыдущему контрнаступлению ВСУ готовились в течение девяти месяцев, получив предварительно западное оружие и пройдя обучение.

В заключение Дэвис отметил, что украинская армия находится в плачевном состоянии, поэтому о крупной военной кампании не может быть и речи.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.