Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях «сюрприза» в Черном море
Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях обещанного «сюрприза» в Черном море
В соцсети X (бывший Twitter) пользователи отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке неких «сюрпризов» в Черном море.
Пользователи предупредили Зеленского о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить, передает РИА «Новости».
Другой пользователь предположил, что Россия скоро «придет за Одессой».
Еще один комментатор предложил не обращать внимания на высказывания Зеленского, поскольку тот «одной ногой уже в могиле».
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.