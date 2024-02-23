Зеленский отверг возможность «повторить Минские соглашения» и раскритиковал обещания Трампа

Tекст: Антон Антонов

Зеленский заявил, что Киев не хочет «повторять минские соглашения, но о другой части территории». «Ответ – это не только о территориях, это о нашей безопасности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Кроме того, Зеленский сказал, что «не может понять, как возможно» обещанное экс-президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта вокруг Украины за 24–48 часов. Зеленский заявил, что Трамп с ним «не сможет решить эту проблему, эту трагедию».

При этом он пригласил Трампа на Украину: «Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию».

Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.