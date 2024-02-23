Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
Зеленский заявил о нежелании «повторять Минские соглашения»
Зеленский отверг возможность «повторить Минские соглашения» и раскритиковал обещания Трампа
Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что Киев не хочет «повторять минские соглашения, но о другой части территории». «Ответ – это не только о территориях, это о нашей безопасности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Кроме того, Зеленский сказал, что «не может понять, как возможно» обещанное экс-президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта вокруг Украины за 24–48 часов. Зеленский заявил, что Трамп с ним «не сможет решить эту проблему, эту трагедию».
При этом он пригласил Трампа на Украину: «Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию».
Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.