Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?2 комментария
Украинский генерал объяснил, почему солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке
Украинский генерал в отставке Кривонос объяснил, почему солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке
Украинские военные попали в плен близ Авдеевки из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона, выразил мнение на украинском канале «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос.
По его мнению, людей бросили, это позорная практика, но такие случаи были и раньше – на это указывает уровень коммуникации в нижнем звене, то есть на уровне взвода, роты, батальона, где каждый человек должен быть учтен, передает ТАСС.
«Командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать, искать ресурсы», – отметил Кривонос.
Также генерал добавил, что подобная проблема в ВСУ уже стала системной, а случаи оставления раненых на поле боя со смертельными исходами были еще в Дебальцево в 2015 году и в 2022-2023 годах.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.
До этого сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.
Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.