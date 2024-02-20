Украинский генерал объяснил, почему солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке

Украинский генерал в отставке Кривонос объяснил, почему солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке

Tекст: Александра Юдина

По его мнению, людей бросили, это позорная практика, но такие случаи были и раньше – на это указывает уровень коммуникации в нижнем звене, то есть на уровне взвода, роты, батальона, где каждый человек должен быть учтен, передает ТАСС.

«Командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать, искать ресурсы», – отметил Кривонос.

Также генерал добавил, что подобная проблема в ВСУ уже стала системной, а случаи оставления раненых на поле боя со смертельными исходами были еще в Дебальцево в 2015 году и в 2022-2023 годах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.



До этого сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

