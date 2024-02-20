Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?0 комментариев
В Конгрессе США предложили новый проект помощи Киеву
Hill: Конгрессмены предложили новый пакет помощи Украине
Члены Палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили альтернативный вариант законопроекта о выделении средств Украине и Израилю, сообщило американское издание Hill.
Конгрессмены просят коллег поддержать измененную версию законопроекта об иностранной помощи и безопасности границы, который был представлен неделей ранее, передает РИА «Новости».
По мнению республиканца Фитцпатрика и демократа Голдена, Украина сейчас находится в бедственном положении, которое стало «прямым результатом» задержек с выделением денег со стороны США.
Они предлагают выделить Киеву 47 млрд долларов, Израилю – 10 млрд долларов, Индо-Тихоокеанскому региону – 5 млрд долларов.
Еще 2 млрд долларов предлагается направить для обеспечения операций Пентагона на Ближнем Востоке.
Кроме того, конгрессмены предлагают на год восстановить политику «Оставаться в Мексике», при которой просители убежища в США будут ожидать судебного решения на родине.
Однако, отмечает СМИ, законопроект вряд ли получит поддержку.
Напомним, Палата представителей США отложила голосование по выделению помощи Украине до 28 февраля.