В Конгрессе США предложили новый проект помощи Киеву

Hill: Конгрессмены предложили новый пакет помощи Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Конгрессмены просят коллег поддержать измененную версию законопроекта об иностранной помощи и безопасности границы, который был представлен неделей ранее, передает РИА «Новости».

По мнению республиканца Фитцпатрика и демократа Голдена, Украина сейчас находится в бедственном положении, которое стало «прямым результатом» задержек с выделением денег со стороны США.

Они предлагают выделить Киеву 47 млрд долларов, Израилю – 10 млрд долларов, Индо-Тихоокеанскому региону – 5 млрд долларов.

Еще 2 млрд долларов предлагается направить для обеспечения операций Пентагона на Ближнем Востоке.

Кроме того, конгрессмены предлагают на год восстановить политику «Оставаться в Мексике», при которой просители убежища в США будут ожидать судебного решения на родине.

Однако, отмечает СМИ, законопроект вряд ли получит поддержку.

Напомним, Палата представителей США отложила голосование по выделению помощи Украине до 28 февраля.