В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта

В Госдуме предложили внести кулачный бой «стенка на стенку» и другие народные игры в реестр видов спорта

Tекст: Денис Тельманов

По мнению депутата, такие виды спорта могут быть включены в федеральную программу по развитию этнических видов спорта и традиционных спортивных игр «Народный спорт», разработать которую она предложила министру.

«(Это) станет одним из наиболее эффективных способов вовлечения молодежи в систематические занятия спортом, а также воспитанию молодых людей в духе традиционных ценностей и культуры», – написала Лантратова в обращении к Матыцину, передает ТАСС.

В перечень предложенных к включению в программу народных видов спорта вошли кила (командная игра с мячом), историческое фехтование, борьба за-вороток, кулачный бой стенка на стенку без ударов в голову, городки и многие другие в виды этнического спорта и спортивных народных игр.

Лантратова также предложила организовать по народным играм Всемирный чемпионат – фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр и включить их во Всероссийский реестр видов спорта и единую всероссийскую спортивную классификацию, а также закрепить их в качестве видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне.

Чемпионам народных видов спорта предлагается обеспечить меры поддержки по аналогии с другими спортсменами, – например, присваивать дополнительные баллы при поступлении в вуз и право на повышенную стипендию. Кроме того, народные виды спорта можно включить и в список испытаний «Готов к труду и обороне», полагает депутат.

По ее мнению, организация чемпионата-фестиваля позволит улучшить отношения с другими государствами, «ориентированными на сохранение и развитие собственных традиций».