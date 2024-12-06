Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.21 комментарий
Российские военнослужащие ликвидировали укрепрайон ВСУ около Сватово в ЛНР
Российские войска успешно уничтожили укрепленный район ВСУ в районе Сергеевка, юго-западнее Сватово, используя артиллерию и войска РХБЗ, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие провели массированный удар по укрепленному району ВСУ у города Сватово в ЛНР, передает ТАСС.
Марочко отметил, что в районе населенного пункта Сергеевка были уничтожены несколько хорошо защищенных позиций украинских военных.
Для уничтожения укрепленных объектов были использованы артиллерия и войска радиационной, химической и биологической защиты.
По словам Марочко, украинская сторона использовала готовые железные конструкции для укрепления позиций, которые были предоставлены одним из украинских олигархов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты покинули свои позиции у Сватово в Луганской народной республике, где бежали под натиском Российской армии, а ранее сообщалось, что ВСУ остались без снабжения на Сватовском фронте, что, вероятно, и повлияло на их отступление. Российские войска полностью контролируют инициативу на Сватовско-Кременском фронте и добиваются значительных успехов.