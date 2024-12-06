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    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    6 декабря 2024, 07:23 • Новости дня

    Российские военнослужащие ликвидировали укрепрайон ВСУ около Сватово в ЛНР

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска успешно уничтожили укрепленный район ВСУ в районе Сергеевка, юго-западнее Сватово, используя артиллерию и войска РХБЗ, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие провели массированный удар по укрепленному району ВСУ у города Сватово в ЛНР, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что в районе населенного пункта Сергеевка были уничтожены несколько хорошо защищенных позиций украинских военных.

    Для уничтожения укрепленных объектов были использованы артиллерия и войска радиационной, химической и биологической защиты.

    По словам Марочко, украинская сторона использовала готовые железные конструкции для укрепления позиций, которые были предоставлены одним из украинских олигархов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты покинули свои позиции у Сватово в Луганской народной республике, где бежали под натиском Российской армии, а ранее сообщалось, что ВСУ остались без снабжения на Сватовском фронте, что, вероятно, и повлияло на их отступление. Российские войска полностью контролируют инициативу на Сватовско-Кременском фронте и добиваются значительных успехов.

    5 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин

    Депутат Рады сообщил о принятии закона, позволяющего мобилизацию женщин

    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку, говорится в заявлении депутата Дмитрия Разумкова.

    Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который позволяет мобилизовать женщин, прошедших курс базовой военной подготовки, передает ТАСС. Об этом сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что документ предполагает внесение женщин в реестр военнообязанных после прохождения ими базовой подготовки, что открывает возможность их мобилизации в будущем.

    Разумков выразил удивление, что многие депутаты поддержали этот законопроект, не осознавая его содержание или поддерживая идею мобилизации женщин. Он призвал к изменению данного положения ко второму чтению. Законопроект, внесенный премьер-министром Денисом Шмыгалем в сентябре, касается изменений в законе о воинской обязанности, предусматривающих военный учет и медицинский осмотр призывников.

    Украина уже сталкивается с вопросом мобилизации женщин. С октября прошлого года введены требования о постановке на учет женщин с медицинским образованием. Ранее обсуждалась возможность обязательной военной подготовки для всех женщин от 18 до 25 лет, однако депутаты утверждали, что это не означает их мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе. Тимочко считал, что необходимо рассматривать наихудший сценарий развития военных операций для минимизации рисков. Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине является необходимой для выживания страны. Берлинская подчеркнула, что несмотря на непопулярность, мобилизация женщин необходима для выживания общества.

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    5 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине считают, что Запад готовит для Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне в случае достижения договоренностей о прекращении огня, что позволит провести президентские выборы в стране.

    На Украине утверждают, что в случае достижения договоренностей о прекращении огня Запад может предложить «золотое изгнание» для Владимира Зеленского в Лондоне, сообщает газета Mundo.

    Эти слухи активно циркулируют в дипломатических кругах Киева последние две недели. По информации издания, данное решение позволит Украине провести президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году, но были отложены из-за военного положения и мобилизации.

    В июне этого года президент РФ Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди них – немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России. Путин также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятие Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Российский лидер также затронул тему отмены санкций против РФ.

    Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности вести переговоры с теми, кто угрожает мирным гражданам и инфраструктуре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что предложения Москвы остаются в силе, но с учетом текущей ситуации переговоры с Украиной на данный момент невозможны.

    Выборы президента Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, однако были отменены. Владимир Зеленский подчеркивал, что выборы не актуальны в текущих условиях. В Кремле планируют анализировать последствия истечения срока полномочий Зеленского в мае и свою позицию по этому вопросу.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

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    5 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Польша пригрозила закрыть все российские консульства

    Глава МИД Польши заявил о возможном закрытии всех консульств России в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о закрытии всех российских консульств в Польше, если обвинения в поджогах, якобы совершенных по заданию российских спецслужб, подтвердятся.

    Как сообщает РИА «Новости», министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся на территории страны консульства России. Это заявление прозвучало после отзыва согласия на работу российского консульства в Познани, где трое дипломатов были объявлены «нежелательными лицами». Сикорский связал это решение с предполагаемым задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве по указанию российских спецслужб. Он подчеркнул, что никаких доказательств этому представлено не было.

    Российское консульство в Познани официально прекратило свою деятельность 28 ноября. «Я принял решение о закрытии российского консульства в Познани как выражение нашего недовольства и возмущения в отношении российской кампании поджогов в Польше и за ее пределами. Если эти акты терроризма и диверсий будут продолжаться, то я закрою остальные консульские площадки России в Польше», – заявил Сикорский.

    На данный момент на территории Польши действуют два генеральных консульства России, расположенные в Гданьске и Кракове, а также консульский отдел посольства России в Варшаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани из-за большого количества граждан Украины в регионе, отправив официальную ноту польской стороне. Здание бывшего консульства России в Познани не представляет интереса для России, заявила представитель МИД Мария Захарова. Москва не намерена снижать уровень дипломатических отношений с Польшей, несмотря на закрытие российского генконсульства в Познани, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

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    5 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье

    Вооруженные силы России перекрыли единственную дорогу для выхода ВСУ из Курахово

    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Военные силы России фактически отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая была единственной дорогой для выхода из Курахово.

    Вооруженные силы России перерезали трассу, ведущую из Курахово. Как сообщает ТАСС, это единственная дорога, по которой украинские военные могли покинуть город. Силовики в Донецке сообщили, что оборона противника к северу от Курахово была продавлена, что привело к фактической блокировке трассы Курахово – Запорожье.

    По словам представителей силовых структур, у вооруженных сил Украины теперь практически нет шансов покинуть Курахово. Это событие имеет значительное стратегическое значение, так как оставляет украинские войска без основных путей отступления.

    Напомним, накануне российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. При этом на Кураховском направлении в западной части ДНР ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, а украинская группировка на трубном заводе в Курахово оказалась фактически окружена, испытывая давление российских войск с трех направлений, что исключает возможность безопасного отхода.


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    5 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали украинских солдат на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа украинских военнослужащих была уничтожена на позициях в огнеупорном заводе Часового Яра, где ведется зачистка территории от остатков противника.

    Группа ВСУ ликвидирована на позиции, оборудованной на северо-восточной окраине огнеупорного завода в Часовом Яре, передает ТАСС. Это предприятие использовалось как крупный укрепрайон вооруженных сил Украины. В настоящее время российские силы продолжают зачистку территории от оставшихся противников.

    Представители силовых структур сообщили о гибели значительного числа военнослужащих ВСУ на этом участке фронта. Кроме того, они отметили, что среди украинских солдат на заводе было много беглецов.

    Огнеупорный завод в Часовом Яре уже несколько месяцев служит укрепленной позицией для украинских войск. Его стратегическое расположение делает его важным объектом в ходе военных действий. В результате последней операции российским силам удалось нанести значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пытались усилить оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода.

    Тем не менее украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, что усугубляет их положение на передовой.

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    5 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА

    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа

    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников, сообщило российское Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цеху производства дронов самолетного типа, объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 101 беспилотник. С начала специальной военной операции уничтожено значительное количество военной техники противника, включая 649 самолетов и 37 тыс. 284 беспилотника.

    В Харьковской области группировка «Север» нанесла удары по украинским формированиям, ВСУ потеряли 65 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Запад» украинская сторона потеряла до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая танк Leopard.

    «Южная» группировка отразила две контратаки и ликвидировала до 330 военнослужащих ВСУ. Группировка «Центр» продолжила продвижение, отразив девять контратак и уничтожив до 515 военнослужащих противника.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отразив многочисленные контратаки и уничтожив в общей сложности до 255 украинских военнослужащих. Среди потерь ВСУ – бронетранспортеры, танки Leopard, самоходные артиллерийские установки и автомобили.

    В прошлые сутки российские войска также били по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

    За сутки до этого ВС России поражали объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.

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    6 декабря 2024, 03:04 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров

    Глава российского МИД заявил, что Запад использовал Бучу для срыва переговоров Москвы и Киева

    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув, что сейчас эта тема больше не обсуждается.

    Как сообщило РИА «Новости», Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    По его словам, западные политики, включая тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, якобы способствовали продолжению конфликта. Джонсон это отрицал, но Давид Арахамия, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, утверждал, что именно Джонсон велел Киеву продолжать борьбу, сказал российский министр.

    Лавров подчеркнул, что события в Буче, о которых ранее активно сообщали западные СМИ, сейчас больше не интересует политиков, чиновников ООН и журналистов. Он отметил, что неоднократно призывал установить имена погибших, но не получил ответа.

    В апреле 2022 года Минобороны заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о преступлениях в Буче – провокация. Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей не пострадал от насильственных действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков требовал от международных лидеров не спешить с обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

    Также Лавров заявил, что Россия не намерена уничтожать украинский народ, они – братья и сестры для россиян, сказал он в интервью. «Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему. Владимир Путин годами объяснял это на международных площадках людям, которые грезили о «конце истории» и своем «доминировании», – сказал министр в интервью американскому журналисту.

    Ранее Лавров сообщил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе принципов, предложенных украинской стороной.

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    6 декабря 2024, 01:42 • Новости дня
    Лавров отказался раскрыть число погибших россиян с начала СВО

    Лавров: У меня нет полномочий разглашать информацию о числе погибших россиян с февраля 2022 года

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался назвать число погибших российских граждан с февраля 2022 года, подчеркнув, что это ответственность министерства обороны.

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью с журналистом Такером Карлсоном заявил, что не обладает полномочиями для разглашения информации о числе погибших российских граждан с февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобная информация подпадает под особые правила военного времени и является ведением министерства обороны России.

    «Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует», – заявил Лавров. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о числе погибших российских граждан.

    Министр подчеркнул, что министерство обороны следует установленным правилам и имеет все полномочия для управления этой информацией.

    До этого Лавров назвал сигналом для США испытание баллистической ракеты «Орешник».

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    5 декабря 2024, 08:35 • Новости дня
    ВСУ потеряли ряд позиций в Дзержинске

    Украинские силы потеряли ряд позиций на важном укрепрайоне в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории шахты в Дзержинске (Торецке) продолжаются штурмовые действия, в ходе которых украинские силы выбиты с нескольких позиций, однако продолжают оказывать сопротивление с использованием дронов.

    Украинские силы потеряли контроль над несколькими позициями в укрепленном районе на шахте в Дзержинске, сообщает ТАСС. Этот район был одним из важнейших и наиболее укрепленных позиций украинских вооруженных сил в городе. По сведениям из силовых структур, на данный момент продолжаются штурмовые действия на территории шахты.

    Источник в силовых структурах рассказал, что украинские войска пытаются противодействовать при помощи дронов, несмотря на потерю ряда позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России установили контроль над большей частью Дзержинска в ДНР, ВСУ перебросили резервы для обороны этого города, а также уничтожили несколько зданий, где находились их военные.

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    6 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре

    Российские десантники завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в Часов Яре, где продолжаются ожесточенные бои, сообщил начальника оперативного штаба добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

    По словам офицера, десантники 98-й дивизии ВДВ успешно провели зачистку многоэтажек вокруг городского стадиона и завершают штурм огнеупорного завода в Час Яре, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, комбинат был важным оборонительным объектом, и враг превратил его руины в эшелонированные укрепления. Несмотря на это, российские солдаты заняли несколько строений в промзоне, где продолжаются ожесточенные стрелковые бои, сказал он.

    Военнослужащий отметил, что с другого фланга бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, успешно зашли в микрорайон «Северный». Им удалось провести штурм укреплений противника в развалинах частного сектора, заняв плацдарм, за расширение которого также идут ожесточенные бои.

    До этого сообщалось, что украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, не получая пополнений из мобилизованных, что усугубляет их положение на передовой.

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    6 декабря 2024, 00:03 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве на аэродроме в Борисполе под Киевом

    Удар по аэродрому в Борисполе вызвал взрыв и детонацию с выбросом пламени

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара по аэродрому в Борисполе, Киевская область, произошел мощный взрыв с детонацией, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев отметил, что детонация сопровождалась выбросом пламени и искр, передает РИА «Новости».

    «На Украину прилетает по военным объектам... Борисполь, пригород Киева. Взрыв в направлении аэродрома. Других подробностей пока нет, кроме недолгой, но мощной детонации», – заявил он.

    Напомним, ранее российские войска поразили объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода.

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    6 декабря 2024, 00:18 • Новости дня
    Депутат Рады обвинила Умерова в создании преступной группировки

    Депутат Рады обвинила Умерова в создании преступной группы на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава комитета Александр Завитневич создали организованную преступную группировку для достижения личных интересов.

    По словам Безуглой, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич действуют сообща как преступная группировка, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснила, что Завитневич «крышует» государственную службу экспортного контроля через своего доверенного лица Александра Павличенко. По мнению Безуглой, заместитель министра обороны Дмитрий Клименков также полностью подчинен Умерову. Умеров передал ему все ресурсные вопросы министерства, которые ранее находились в ведении Ивана Гаврилюка.

    По словам Безуглой, деятельность антикоррупционного закупочного агентства была существенно ограничена, а наблюдательный совет, который должен обеспечивать прозрачность, до сих пор не функционирует. Депутат Александра Устинова возглавляет временную специальную комиссию украинского парламента по надзору за военно-технической помощью и является сторонницей Умерова, активно оправдывая его перед международными партнерами.

    Безуглая подытожила свои обвинения вопросом к президенту Украины: «Круговая порука... Владимир Зеленский, вы не знали?»

    Ранее украинские СМИ обвинили министра обороны Умерова в некомпетентности.

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    5 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин высказался о влиянии СВО на судьбу России

    Путин: События на передовой определят будущее России на десятилетия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в зоне спецоперации на Украине будут играть ключевую роль в формировании будущего страны в долгосрочной перспективе.

    Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил о значительном влиянии текущих событий на линии боевого соприкосновения на Украине на будущее России, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эти события будут определять жизнь страны на многие годы вперед.

    «Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум», – отметил Путин.

    Ранее Путин восхитился тем, что российские бойцы создают новые беспилотники прямо на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

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    5 декабря 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин восхитился созданием дронов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил удивление и восхищение способностью российских бойцов создавать новые беспилотники прямо на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

    На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин отметил удивительные способности российских военнослужащих создавать новые беспилотники на передовой, передает ТАСС.

    «Смотрите, что там у ребят происходит. Они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, это вызывает и удивление, и восхищение», – сказал Путин, делясь своими впечатлениями.

    Президент подчеркнул, что это достижение свидетельствует о наличии в России среды, способствующей появлению таких специалистов. По его словам, они являются не только мужественными и героическими, но и хорошо подготовленными для выполнения задач. Путин также предостерег о возможных последствиях снижения развития этой среды. Он отметил, что уменьшение регионов с созданием необходимых условий и сокращение подготовки специалистов может негативно сказаться как на гражданской, так и на военной сфере.

    Во вторник президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

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