ВС России перерезали пути снабжения ВСУ на Сватовском участке фронта

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские силы практически утратили возможность для подвоза боеприпасов и материально-технических средств на Сватовском участке фронта, передает РИА «Новости». Это произошло вследствие успешных действий российских войск в районе Райгородки и взятия под контроль дороги Боровая-Сватово.

Марочко подчеркнул, что продвижение российских войск, а также физический контроль над автодорогой в районе Песчаного фактически прекратили возможность снабжения и восполнения потерь украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Надия. Он также отметил, что российские силы создали «огневой мешок» для всей украинской группировки в этом районе.

По его словам, эти условия привели к увеличению боевых потерь украинских сил и деморализации военнослужащих, что в свою очередь привело к увеличению случаев бегства украинских солдат с позиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили украинский расчет самоходной артиллерийской установки, который обстреливал территорию Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины усилили свои позиции под Сватово сотней подготовленных солдат.