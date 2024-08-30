Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели, типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.0 комментариев
ВС России под Сватово уничтожили обстреливавший ЛНР украинский расчет САУ
Марочко: ВС России под Сватово уничтожили обстреливавший ЛНР украинский расчет САУ
Российские военнослужащие ударом высокоточного боеприпаса уничтожили под городом Сватово расчет САУ ВСУ, обстреливавший территорию республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в населенном пункте Свердловка разведка обнаружила САУ 2С1 «Гвоздика», ведущую огонь в направлении позиций ВС России, передает ТАСС.
Марочко добавил, что при помощи высокоточного боеприпаса был нанесен удар, САУ была уничтожена вместе с артиллерийским расчетом ВСУ.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ чаще стали применять дроны-камикадзе по прифронтовым городам ЛНР.