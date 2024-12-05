Путин потребовал быстро решить проблемы с нацпроектами

Путин указал правительству работать над нацпроектами даже в праздники

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что подготовка нацпроектов затянулась, что может привести к замедлению их реализации в начале следующего года, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что правительству следует работать даже в праздничные дни, если это необходимо, чтобы обеспечить регионы финансированием и четким пониманием задач. «Прошу решить обозначенные вопросы, поработать дополнительно, чтобы в регионах были и средства, и четкое понимание поставленных задач», – заявил президент.

Ранее Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.

Правительство завершило формирование восьми национальных проектов, на которые будет выделено 3 трлн рублей до 2030 года, с акцентом на технологическое лидерство, как сообщал вице-премьер Денис Мантуров.