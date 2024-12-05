Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Путин потребовал быстро решить проблемы с нацпроектами
Путин указал правительству работать над нацпроектами даже в праздники
Президент России Владимир Путин призвал правительство ускорить решение проблем с национальными проектами, чтобы предотвратить задержки в их реализации в начале следующего года.
Он отметил, что подготовка нацпроектов затянулась, что может привести к замедлению их реализации в начале следующего года, сообщает ТАСС.
Путин подчеркнул, что правительству следует работать даже в праздничные дни, если это необходимо, чтобы обеспечить регионы финансированием и четким пониманием задач. «Прошу решить обозначенные вопросы, поработать дополнительно, чтобы в регионах были и средства, и четкое понимание поставленных задач», – заявил президент.
Ранее Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.
Правительство завершило формирование восьми национальных проектов, на которые будет выделено 3 трлн рублей до 2030 года, с акцентом на технологическое лидерство, как сообщал вице-премьер Денис Мантуров.