Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.2 комментария
Мантуров сообщил о завершении формирования восьми нацпроектов
Правительство завершило формирование восьми нацпроектов с бюджетом в 3 трлн рублей
Правительство завершило формирование восьми национальных проектов, на которые будет выделено 3 трлн рублей до 2030 года, с акцентом на технологическое лидерство, сообщил вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Мантуров подчеркнул, что работа над проектами велась в сотрудничестве с регионами, субъектами РФ, деловыми кругами и научным сообществом. Каждый из проектов прошел стратегическую сессию под руководством Михаила Мишустина. Основные приоритеты, меры поддержки и объемы финансирования были согласованы, передает ТАСС.
Первый вице-премьер отметил, что национальный проект по средствам производства и автоматизации имеет критическое значение. В его рамках до 2030 года в России будет произведено около 40 тыс. единиц роботов. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» планируется создание 55 критически важных технологических цепочек, что должно обеспечить прирост добавленной стоимости на 1 трлн рублей.
Среди других ключевых нацпроектов Мантуров назвал проекты по транспортной мобильности, развитию космоса, здравоохранению, продовольственной безопасности, новым атомным и энергетическим технологиям, а также «Биоэкономику», включая сегмент «Биохимия» и переработку отходов. Ожидается, что проект «Биоэкономика» будет доработан до апреля следующего года и представлен на утверждение президенту.
Ранее Путин поручил заложить в бюджет средства для реализации новых национальных проектов со следующего года.