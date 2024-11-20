Мантуров сообщил о завершении формирования восьми нацпроектов

Правительство завершило формирование восьми нацпроектов с бюджетом в 3 трлн рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Мантуров подчеркнул, что работа над проектами велась в сотрудничестве с регионами, субъектами РФ, деловыми кругами и научным сообществом. Каждый из проектов прошел стратегическую сессию под руководством Михаила Мишустина. Основные приоритеты, меры поддержки и объемы финансирования были согласованы, передает ТАСС.

Первый вице-премьер отметил, что национальный проект по средствам производства и автоматизации имеет критическое значение. В его рамках до 2030 года в России будет произведено около 40 тыс. единиц роботов. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» планируется создание 55 критически важных технологических цепочек, что должно обеспечить прирост добавленной стоимости на 1 трлн рублей.

Среди других ключевых нацпроектов Мантуров назвал проекты по транспортной мобильности, развитию космоса, здравоохранению, продовольственной безопасности, новым атомным и энергетическим технологиям, а также «Биоэкономику», включая сегмент «Биохимия» и переработку отходов. Ожидается, что проект «Биоэкономика» будет доработан до апреля следующего года и представлен на утверждение президенту.

Ранее Путин поручил заложить в бюджет средства для реализации новых национальных проектов со следующего года.