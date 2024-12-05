Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.7 комментариев
Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.
В ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства отметил, что результаты анализа должны включать выводы и рекомендации, которые правительство учтет при реализации новых проектов, передает РИА «Новости».
«Прошу Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 года по сегодняшний день, по 2024 год. Сделать соответствующие выводы и рекомендации. А правительство прошу их учесть при реализации новых нацпроектов», – заявил глава государства.
Накануне Кремль анонсировал заседание Совета по нацпроектам под руководством Путина. В начале октября российский лидер заявил о подготовке новых нацпроектов.