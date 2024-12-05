Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства отметил, что результаты анализа должны включать выводы и рекомендации, которые правительство учтет при реализации новых проектов, передает РИА «Новости».

«Прошу Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 года по сегодняшний день, по 2024 год. Сделать соответствующие выводы и рекомендации. А правительство прошу их учесть при реализации новых нацпроектов», – заявил глава государства.

Накануне Кремль анонсировал заседание Совета по нацпроектам под руководством Путина. В начале октября российский лидер заявил о подготовке новых нацпроектов.