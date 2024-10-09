Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
Путин заявил о подготовке новых нацпроектов
Путин: Совет по стратегическому развитию вскоре обсудит параметры новых нацпроектов
Совет при президенте РФ по стратегическому развитию вскоре обсудит параметры новых национальных проектов, направленных на обеспечение технологической независимости в ключевых секторах экономики, заявил президент России Владимир Путин, открывая по видеосвязи промышленные объекты.
Путин отметил, что правительство уже завершает «подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики». «В ближайшее время обсудим их основные параметры на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам», – добавил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что промышленное производство в России демонстрирует рост благодаря успешной системе поддержки индустриальных проектов.