  • Новость часаРоссийские войска вошли в Новый Комар в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как был сорван авантюрный военный переворот в Южной Корее
    Генсек НАТО: Россия наступает на Украине в сторону Запада
    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    Кремль: Для переговоров России и Украины нет оснований
    Reuters: ЕС и Киев выступят против мирных предложений Трампа
    Назван вероятный новый президент Южной Кореи
    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии
    Стало известно о выдвижении дочери Жириновского в Госдуму
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Франция становится для России бесполезной

    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

    13 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

    0 комментариев
    4 декабря 2024, 15:21 • Новости дня

    Анонсировано заседание Совета по нацпроектам под руководством Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета при главе государства по стратегическому развитию и национальным проектам.

    По информации Telegram-канала Кремля, заседание состоится в четверг в Кремле. «5 декабря в Кремле Владимир Путин проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам», – говорится в сообщении.

    Главной темой встречи станет обсуждение повестки национального развития России на период 2025–2030 годы. На заседании с основным докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин. Также будут намечены конкретные задачи на следующий год.

    Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство завершило формирование восьми национальных проектов, на которые будет выделено 3 трлн рублей до 2030 года, с акцентом на технологическое лидерство.

    3 декабря 2024, 19:43 • Новости дня
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе города Ленска в Якутии очевидцы засняли на видео падение астероида, которое сопровождалось яркой вспышкой, освещающей ночное небо.

    Согласно сообщениям очевидцев, астероид упал в районе Ленска. На кадрах запечатлена яркая вспышка в результате падения небесного тела.

    Во вторник профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский сообщил об ожидаемом падении астероида на территорию России. Сообщалось, что оно ожидается в районе Олекминска и Ленска в Якутии.

    Коментарии (7)
    3 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Захарова назвала Литву «пониженной и оскорбленной»

    Захарова прокомментировала понижение статуса Литвы на заседании ОБСЕ из-за России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недовольство решением Литвы понизить статус на заседании ОБСЕ из-за участия главы российского дипведомства Сергея Лаврова, заявив, что это не является настоящим протестом.

    Захарова сообщила, что литовская сторона решила отправить на мероприятие не министра иностранных дел, а директора Департамента по делам ООН, международных организаций и прав человека Расму Рамошкайте в знак протеста против присутствия главы МИД России Сергея Лаврова.

    «Какой же это протест. Протест – это вовсе не приехать. А так они просто пониженные и сами собой оскорбленные. Так и запишем», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Коментарии (4)
    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

    Коментарии (11)
    3 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности.

    По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры стран обсудили резкое обострение ситуации в Сирии.

    Владимир Путин подчеркнул важность скорейшего прекращения агрессии со стороны террористических группировок против сирийского государства. Он отметил необходимость поддержки усилий законных властей Сирии по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, включая использование возможностей Анкары в регионе.

    Лидеры выразили желание укреплять взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Они акцентировали внимание на ключевом значении координации действий России, Турции и Ирана для нормализации обстановки в Сирии.

    Президенты договорились продолжать контакты в поиске решений для деэскалации кризиса. Помимо сирийской тематики, обсуждался ряд актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества, с акцентом на торгово-экономические и энергетические аспекты.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.

    Коментарии (12)
    3 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Telegram-канал Медведева попал под контроль Роскомнадзора

    Медведев зарегистрировал Telegram-канал в Роскомнадзоре

    Telegram-канал Медведева попал под контроль Роскомнадзора
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Telegram-канал заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева теперь официально зарегистрирован в реестре Роскомнадзора.

    В описании канала добавлена ссылка на сайт, где указано, что страница Медведева включена в перечень ведомства, передает НТВ.

    Ранее Минцифры объявило о запуске регистрации владельцев каналов в социальных сетях с количеством читателей более 10 тыс. человек. Данные меры направлены на защиту пользователей от мошенников и повышение прозрачности рекламного рынка.

    В ведомстве сообщили, что за четыре дня с момента запуска формы на «Госуслугах» для регистрации владельцев каналов было подано более 13 тыс. заявлений от владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков, большинство из которых касаются ресурсов «ВКонтакте», Telegram и YouTube.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Дело восьмерых обвиняемых во взрыве на Крымском мосту направлено в суд

    Генпрокуратура направила в суд дело против восьми обвиняемых в теракте на Крымском мосту

    Дело восьмерых обвиняемых во взрыве на Крымском мосту направлено в суд
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура (ГП) России утвердила обвинительное заключение по делу восьми человек, обвиняемых в теракте на Крымском мосту.

    В список обвиняемых вошли Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян, передает ТАСС.

    Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

    В дополнение к этому, Соломко и Терчаняну предъявлены обвинения по статье о контрабанде взрывных устройств.

    Ранее по делу о подрыве Крымского моста в розыск объявили граждан Грузии и Украины.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 22:40 • Новости дня
    Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин принял в Кремле государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева», – сообщается на сайте Кремля.

    Встреча прошла в связи с подготовкой к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства. Заседание состоится в пятницу в Минске.

    На прошлой неделе Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию. Кроме того, в ноябре Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске указал, что адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил производящий протезы для раненых бойцов СВО центр ортопедии

    Путин прибыл в ЦИТО, где производят протезы для раненых военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО.

    Путин приехал в центр в Международный день инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря, передает ТАСС.

    АО «ЦИТО» выпускает широкий ассортимент индивидуальных средств реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты для верхних и нижних конечностей. Для их производства предприятие использует комплектующие собственного производства, что позволяет снизить зависимость от зарубежных поставок. АО «ЦИТО» производит более 500 видов имплантатов.

    Система высокотехнологичного протезирования военнослужащих, разработанная АО «ЦИТО», включает в себя реабилитационную диагностику, подготовку культи к протезированию средствами физиотерапии и лечебной физкультуры, индивидуальное изготовление высокофункциональных протезов, в том числе с микропроцессорным управлением, динамическую коррекцию схемы построения протезов с учетом клинико-биомеханических показателей.

    С мая 2022 года здесь изготовили более 5000 протезов разных видов для военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО.

    Ранее Кремль анонсировал визит Путина в учреждения реабилитации инвалидов.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин в центре ортопедии пообщался с проходящими реабилитацию бойцами СВО

    Путин в центре ортопедии пообщался с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

    В Центре инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) военнослужащие восстанавливаются после протезирования. Президенту рассказали, что в ЦИТО производятся индивидуальные технические средства реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты. При этом центр использует комплектующие собственного производства, что позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок, сообщает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин осмотрел в ЦИТО производство протезов верхних и нижних конечностей, а также примерочные, где осуществляется подгонка протезов по размерам для пациентов. Президенту показали процесс обучения военнослужащих использованию новых протезов.

    С мая 2022 года АО «ЦИТО» изготовило свыше 5 тыс. протезов верхних и нижних конечностей для участников СВО.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Захарова: Байден мог тайно помиловать фон дер Ляйен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

    Захарова отметила, что Урсулу фон дер Ляйен подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что вокруг дела существуют «настойчивые попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство» под свое руководство, хотя институционально это не входит в ее компетенцию. «Вот вам дополнительная картина к и так чудовищному полотну об отсутствии свободы слова, в частности в ЕС», – заявила она.

    «Было бы интересно обратить внимание на настойчивые попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство под свое еврокрыло. При этом эта структура институционально не имеет компетенции в данном деле», – добавила спикер МИД. Захарова выразила мнение, что существует вероятность, что Байден уже помиловал Урсулу фон дер Ляйен.

    Напомним, президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение Байдена, назвав его вопиющим нарушением правосудия. Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что помилование Хантера Байдена может поставить под угрозу целостность Соединенных Штатов.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Файзуллин и Кравцов посетили Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр строительства Ирек Файзуллин и министр просвещения Сергей Кравцов посетили Курскую область, где обсудили вопросы обеспечения жильем переселенцев и образования детей из приграничных районов.

    Вместе с губернатором региона Алексеем Смирновым они возложили цветы на мемориале «Курская дуга» в честь Дня Неизвестного Солдата, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе визита министры посетили креативное пространство «Поток», где вручили сертификаты на приобретение жилья восьми семьям из приграничных районов. Эти семьи относятся к льготной категории граждан, включая участников СВО и КТО, многодетные семьи, ветеранов и инвалидов. С 12 ноября более 500 семей уже получили сертификаты на жилье.

    Глава региона отметил, что большинство жителей приграничных районов хотят вернуться в родные места. «Нам предстоит большая работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Уверен, что при поддержке федерального центра мы сможем справиться с этой задачей», – подчеркнул он. Также обсуждались вопросы строительства объектов культуры и здравоохранения в этих районах.

    Кроме того, состоялась встреча с региональными застройщиками, на которой обсуждались вопросы возведения жилого фонда и модернизации инфраструктуры. Застройщики выразили готовность предоставлять жилье по жилищным сертификатам.

    Министр просвещения и губернатор посетили детский технопарк «Кванториум», где обучаются более двух тысяч детей из приграничья. Здесь реализуется 131 образовательная программа, включая 3D-моделирование, управление беспилотниками и подготовку к ЕГЭ. Смирнов сообщил, что разрабатывается порядок сдачи ЕГЭ для школьников из приграничья.

    Ранее первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курскую область, где обсудил текущие вопросы с властями, пообщался с жителями и посетил гуманитарный центр.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.

    В интервью каналу CNN Меркель снова высказалась о знаменитом эпизоде с лабрадором Кони на встрече с Путиным, передает ТАСС. Она подчеркнула, что несмотря на извинения со стороны российского лидера, считает это «демонстрацией силы». По ее словам, ее советник Кристоф Хойсген заранее уведомил российскую сторону о том, что она не любит собак, однако это не было учтено.

    По мнению Меркель, если внимательно изучить историю, маловероятно, что Путин не знал о ее страхе перед собаками. «Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», – заявила политик. Экс-канцлер выразила мнение, что это была проверка на стойкость и силу, а также способ прощупать ее реакцию.

    Недавно Меркель выпустила мемуары, в которых подробно описала этот эпизод. В своей книге она предположила, что российский президент намеренно использовал собаку, чтобы напугать ее.

    Путин ранее заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой российского лидера.

    Коментарии (3)
    3 декабря 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин посетил центр реабилитации инвалидов в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой.

    В ходе визита главе государства показали различные отделения центра, включая кабинеты лечебной физкультуры, вертикализации и обучения ходьбе, а также залы для социально-психологической коррекции детей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин также посетил зону бассейна и осмотрел одну из палат, где ему продемонстрировали, как организована система тепло- и водолечения. В центре создана единая система поддержки людей с инвалидностью, которая включает полный комплекс медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

    Ранее Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО. Президент также пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин рассказал об успехах первых участников программы «Время героев»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что у первых участников образовательной программы «Время героев» складывается все хорошо.

    Президент сообщил о положительных результатах работы первых участников образовательной программы «Время героев». В ходе его визита в Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) участники СВО, проходящие реабилитацию, выразили желание принять участие в программе. Путин отметил, что для военнослужащих предусмотрены максимально простые условия участия, и он лично просил упростить процесс подачи документов, чтобы действующие военнослужащие могли подать заявку, кадры приводятся в Telegram-канале Кремля.

    «В первом потоке из 83 человек – ребята достойные, лауреаты, Герои России, награждены орденами Мужества... У них все складывается очень хорошо, программа продолжается», – сказал Путин и пожелал успехов.

    С момента регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы «Время героев» началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

    В феврале, в послании Федеральному собранию, Путин объявил о запуске программы «Время героев» для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих и ветеранов СВО. Программа направлена на подготовку кадров для работы в органах власти и крупных компаниях. Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению.

    Ранее в Telegram-канале программы «Время героев» было заявлено, что в ближайшее время ожидаются 46 назначений участников проекта, а уже 12 выпускников первого потока заняли различные должности. Артем Жога стал полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область, а Артур Орлов руководит «Движением первых». Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Напомним, программа «Время героев» 14 ноября объявила дополнительный набор, а за первые восемь часов регистрации поступило более 1 тыс. заявок от участников и ветеранов СВО, что свидетельствует о высоком интересе к обучению. Прием заявок для новых участников продлится до 15 января 2025 года.

    В рамках дополнительной регистрации второго потока программы «Время героев» подано более 10 тыс. заявок, еще 286 участников обновили свои данные о достижениях и званиях.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2024, 07:25 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 24 украинских дрона над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 24 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать российские территории, включая Ростовскую и Брянскую области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства противовоздушной обороны ночью сбили 24 дрона, запущенные с территории Украины.

    В частности, шесть аппаратов были уничтожены над Ростовской областью, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской, пять – над Краснодарским краем.

    В Новороссийске ночью была объявлена угроза атаки беспилотников.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово
    The Guardian: Украина прожила худший месяц на поле боя за два года конфликта
    Китай значительно обогнал США по инвестициям в Саудовскую Аравию
    Венгрия попросила США снять санкции с Газпромбанка для оплаты газа
    В Одессе решили демонтировать памятник Пушкину на Приморском бульваре
    В России признали нежелательным американский «Храм Сатаны»
    Исследование: Геймеры стали больше смотреть видео, чем играть сами

    Трамп напал на БРИКС из-за страха за доллар

    Дональд Трамп пытается изо всех сил удержать на плаву доллар и всю американскую экономику. Однако сделать это становится все труднее. Теперь большой занозой для США стал не просто Китай, а экономическое объединение БРИКС. В страхе перед мощью БРИКС Трамп стал угрожать 100-процентными пошлинами входящим в союз странам. Однако его как будто никто не воспринимает всерьез. Подробности

    Перейти в раздел

    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

    Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья. По мнению экспертов, такой шаг может свидетельствовать об изменении тактики ВС России в Донбассе, которая упростит освобождение региона. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был сорван авантюрный военный переворот в Южной Корее

    Диктатор на шесть часов. Именно так теперь можно называть пока еще действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Который попытался вернуть страну на 40 лет назад, в период военной диктатуры – и проиграл. Как и почему это произошло и какими будут последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............