Анонсировано заседание Совета по нацпроектам под руководством Путина

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Telegram-канала Кремля, заседание состоится в четверг в Кремле. «5 декабря в Кремле Владимир Путин проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам», – говорится в сообщении.

Главной темой встречи станет обсуждение повестки национального развития России на период 2025–2030 годы. На заседании с основным докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин. Также будут намечены конкретные задачи на следующий год.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство завершило формирование восьми национальных проектов, на которые будет выделено 3 трлн рублей до 2030 года, с акцентом на технологическое лидерство.