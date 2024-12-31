Британский аналитик Меркурис спрогнозировал освобождение Великой Новоселки от ВСУ в первых числах января

Tекст: Вера Басилая

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале о скором освобождении поселка Великая Новоселка на Времевском направлении от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что поселок может быть освобожден «в течение часов, нескольких дней или недели».

«Точно в начале января», – подчеркнул Меркурис, передает РИА «Новости» .

Аналитик отметил, что подразделения ВСУ в этой области оказались в трудной ситуации из-за игнорирования их просьбы об отступлении украинским командованием.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска контролируют основные подступы к Великой Новоселке на запорожской линии фронта, что привело к полуокружению украинских сил, находящихся там.

Также ВС России перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов к гарнизону в Великой Новоселке.

До этого сообщалось, что ВСУ в Великой Новоселке трижды запрашивали эвакуацию, но командование отказало в этом запросе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия заканчивает год волной успешных наступлений.