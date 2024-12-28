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Минтранс Казахстана заявил, что опирался на данные Ростова о взрыве баллона в самолете AZAL
Информация о взрыве кислородного баллона на самолете AZAL, упавшем около Актау, была получена от российской стороны, сообщили в транспортном ведомстве Казахстана.
По данным издания TengriNews, данные о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL, который следовал из Баку в Грозный и потерпел крушение около Актау, были получены от российской стороны, передает Ura.ru.
В ведомстве уточнили, что руководитель полетов из Ростова передал информацию о взрыве кислородного баллона в пассажирской кабине, из-за чего пассажиры начали терять сознание. Эта информация была передана руководителю полетов вышки Актау.
Минтранс Казахстана заявил о взрыве во время брифинга, прошедшего после катастрофы. Полученные в 10.53 по местному времени данные использовались для организации спасательных операций и формирования хронологии событий.
Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев также заявил, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.