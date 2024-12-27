Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
Семья из Краснодара получила ипотеку после обращения к Путину
Молодая семья Пархоменко из Краснодара получила ипотеку под 6% после обращения к президенту России Владимиру Путину с жалобой на недоступность семейной ипотеки.
Во время прямой линии 19 декабря семья Пархоменко пожаловалась на то, что банки отказывались выдавать семейную ипотеку, увеличивая первоначальный взнос с 20% до 50%, сообщает РИА «Новости». Кроме того, банки предлагали комбо-ипотеку, увеличивая ставку до 13%. Путин назвал ситуацию с лимитами безобразием и поручил правительству обеспечить объем субсидий для льготной ипотеки.
На следующий день после обращения к президенту Сергей Пархоменко* сообщил, что они договорились о встрече с министром финансов Краснодарского края и представителями банков. В результате им удалось получить ипотеку по ставке 6%. «Уже взяли под 6%, все отлично», – сказал Сергей.
Семья Пархоменко переехала в Краснодарский край из Петербурга после рождения дочери летом 2024 года. Они продали квартиру, чтобы купить дом, но столкнулись с трудностями при попытке взять ипотеку на справедливых условиях.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что лимиты почти сняты и механизм распространения семейной ипотеки на вторичный рынок могут принять до конца года.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом