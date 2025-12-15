NYT рассказала, как ЦРУ потеряло в Гималаях генератор на плутонии

Tекст: Катерина Туманова

«Команда американских альпинистов, отобранных ЦРУ за их альпинистские навыки и готовность держать язык за зубами, пробиралась на одну из вершин Гималаев. Чуть ниже вершины американцы и их индийские товарищи подготовили всё необходимое: антенну, кабели и, что наиболее важно, SNAP-19C м портативный генератор, разработанный в сверхсекретной лаборатории и работающий на радиоактивном топливе, подобном тем, что используются для глубоководных и космических исследований», – пишет New York Times (NYT).

План состоял в том, чтобы шпионить за Китаем, который только что испытал атомную бомбу, поэтому ЦРУ отправило альпинистов установить оборудование, включая 50-фунтовое ядерное устройство размером с пляжный мяч, на «крыше мира» и прослушивать китайский центр управления полётами, сказано в статье.

«Когда альпинисты собирались подняться на вершину, погода резко изменилась. Завыл ветер, спустились тучи, налетела метель, и вершина грозной горы Нанда-Деви внезапно исчезла в снежной буре», – пишет газета.

Когда проводник приказал группе оставить оборудование, альпинисты бросились вниз с горы, спрятав снаряжение ЦРУ на ледяном выступе, бросив ядерное устройство, содержащее почти треть всего плутония, использованного в бомбе, сброшенной на Нагасаки и с 1965 года никто его больше не видел.

Газета заявляет, что никому не ведомо, что случилось с американским ядерным устройством, содержащим изотоп Pu-239, использованный в атомной бомбе, сброшенной на Нагасаки, и ещё большее количество Pu-238 – высокорадиоактивного топлива.

Так называемая афера на Нанда-Деви лишь едва была приоткрыта в апреле 1978 года, когда о секретной операции ЦРУ попытался разведать автор журнала Outside. В Индии же экологи до сих пор опасаются радиационного отравления ледников и Ганга потерянными в прошлом веке ядерного генератора.

