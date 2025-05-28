Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
WP: ЦРУ столкнулось с резким падением темпов вербовки шпионов
WP сообщила о падении числа иностранных агентов ЦРУ в России, КНР, Иране
За последние пять лет ЦРУ столкнулось с заметным сокращением числа завербованных за рубежом, особенно в России, Китае и Иране, сообщает газета The Washington Post (WP).
Газета пишет, что Центральное разведывательное управление США зафиксировало «резкое снижение» темпов вербовки агентов за рубежом с 2019 года, включая Россию, Китай и Иран, передает ТАСС.
Как отмечает издание, источники в американской разведке говорят о снижении на «двузначные проценты», однако точные цифры не раскрываются.
Одной из главных причин этой тенденции разведчики называют последствия пандемии COVID-19: карантинные ограничения серьезно затруднили установление личных контактов, что привело к сбоям в агентурной работе. Кроме того, ЦРУ стало более бюрократизированным, и согласование рискованных операций занимает больше времени.
Еще одним существенным препятствием на пути успешной вербовки стали технические новшества – массовое внедрение систем цифрового слежения и рост числа камер наружного наблюдения, особенно в крупных городах, таких как Пекин.
«Сегодняшняя цифровая среда дает столько же возможностей, сколько и проблем», – заявил один из сотрудников ЦРУ, подчеркивая, что современное управление шпионскими сетями становится сложнее и требует больших ресурсов.
Кроме того, собеседники WP отмечают, что роль традиционной агентурной разведки постепенно уменьшается из-за развития технических средств получения информации и возможности анализа больших данных. Сейчас, по их словам, до 60% разведданных для президента США поступают от Агентства национальной безопасности, которое занимается перехватом звонков и электронной переписки. Однако в ряде случаев человеческий фактор – работа завербованных специалистов – по-прежнему остается незаменимым.
Во главе с новым директором Джоном Рэтклиффом ЦРУ намерено усилить работу по вербовке иностранных агентов. Ведомство начало использовать новые форматы: в 2024 году были запущены мотивационные видеоролики для китайских чиновников, а в прошлом году – для российской аудитории. По данным WP, отдельные лица уже выходили на контакт с разведкой, однако подробности не раскрываются. При этом источники подчеркивают, что ужесточение госбюджета США может ограничить возможности ведомства – обсуждается закрытие части посольств и консульств.
Ранее ЦРУ разместило видеоролики для потенциальных информаторов среди граждан Китая, используя заблокированные в КНР соцсети.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал ЦРУ искать россиян во «ВКонтакте», а не в американской соцсети.