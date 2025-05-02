  • Новость часаНад Крымом и Черным морем сбили более 110 украинских беспилотников
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    Илону Маску приписали заслуги другого человека
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ
    Конструктор: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus
    Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    Трамп подтвердил увольнение Уолтца
    Появилось видео из квартиры Путина в Кремле
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    17 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    15 комментариев
    2 мая 2025, 08:35 • Новости дня

    ЦРУ разместило видео с призывами к китайцам шпионить на США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское разведывательное ведомство опубликовало видеоролики для потенциальных информаторов из числа граждан Китая, используя заблокированные на территории КНР соцсети.

    Как передает ТАСС, Центральное разведывательное управление США опубликовало два новых видеоролика на китайском языке. В этих видео ЦРУ призывает граждан Китая связываться с американской спецслужбой и предлагать свои услуги в качестве информаторов.

    Один из роликов рассказывает историю помощника высшего должностного лица, разочарованного образом жизни своего начальника. Второе видео ведет повествование от лица чиновника, обладающего властью, который опасается ареста китайскими спецслужбами.

    Оба видеоматериала размещены на платформах YouTube, Facebook*, Instagram* (запрещены в РФ), Telegram, и X (ранее Twitter, заблокирована в России). При этом доступ к этим социальным сетям на территории материкового Китая заблокирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АНБ США было уличено в заражении жестких дисков вирусом-шпионом, глава ЦРУ отказался раскрыть информацию о компании, которая шпионила за Джулианом Ассанжем, а ЦРУ еще до начала спецоперации на Украине создало на Украине двенадцать секретных баз.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    1 мая 2025, 17:05 • Новости дня
    На Западе высмеяли предупреждение президента Финляндии России
    На Западе высмеяли предупреждение президента Финляндии России
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о нежелательности для России «играть» с Дональдом Трампом стали поводом для ироничных комментариев в зарубежных соцсетях.

    Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высмеял обращение президента Финляндии Александра Стубба к России. Стубб в интервью американскому изданию New York Times заявил, что России не следует испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом.

    Христофору опубликовал выдержку из публикации и сопроводил ее комментарием: «Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский лидер предупреждает Кремль: «Не играйте с президентом Трампом».

    Ранее Стубб заявил, что Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине.

    Он также рассказал в интервью The New York Times, что Финляндия опасается повторения для Украины своего опыта жестких уступок СССР, из-за чего страна может потерять часть суверенитета или территорий.

    Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов отметили, что, требуя от России согласия на полное прекращение огня, Стубб старается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем, игнорируя недоговороспособность Киева и противореча позиции Москвы.

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    1 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Появилось видео из квартиры Путина в Кремле

    Зарубин показал квартиру Путина в Кремле

    Появилось видео из квартиры Путина в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин лично провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    Видеозапись из апартаментов главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Владимир Путин пригласил журналиста войти. Он указал, что квартира находится совсем рядом с рабочим кабинетом: «Как видите, до нее недалеко».

    Президент в 2023 году рассказывал, что в этой квартире часто работает и ночует, а в марте 2023 года именно здесь прошла неформальная часть переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – сообщал Путин.

    В опубликованных ранее фрагментах фильма показаны гостиная с несколькими светлыми диванами и портретом императора Александра III, белый рояль у окна, библиотека, две спальни и «домашняя церквушка». Глава государства признавался, что большую часть последних трех лет ночует в Кремле.

    Ранее президент пояснял, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле.

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    1 мая 2025, 21:27 • Новости дня
    Трамп подтвердил увольнение Уолтца
    Трамп подтвердил увольнение Уолтца
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Майк Уолтц действительно покинул должность советника американского президента по нацбезопасности, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    Уолтца планируется выдвинуть на должность постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН, заявил Трамп.

    Он добавил, что временно исполняющим обязанности советника президента по нацбезопасности будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости».

    В четверг СМИ сообщили, что Уолтц ушел с должности советника президента по нацбезопасности. По этим данным, на этот пост могут рассматривать Стивена Уиткоффа.

    По информации прессы, сам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не хочет переходить на эту должность.

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    1 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

    Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Егвений Поздняков

    Итоговое соглашение по ресурсам не сулит выгод ни США, ни Украине. В документе огромное количество юридических неточностей, что осложнит его дальнейшую реализацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе Штатов к доходам от продажи украинских ресурсов.

    «Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

    «В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

    «Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

    «Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

    Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

    «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

    В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

    Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

    Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

    Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

    После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

    Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.

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    1 мая 2025, 17:53 • Новости дня
    Конструктор: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus

    Конструктор Нарышкин: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus

    Конструктор: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus
    @ Марина ЛысцеваТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский МС-21 отличается самым просторным фюзеляжем среди аналогов, заявил главный конструктор Виталий Нарышкин.

    Российский самолет МС-21 превзойдет Boeing 737 и Airbus 320 по уровню комфорта, сказал Нарышкин, передает ТАСС.

    Он отметил, что пассажиры оценят просторный фюзеляж и комфорт салона, а авиакомпании получат в эксплуатации самолет, не уступающий зарубежным конкурентам.

    В разработке и производстве МС-21 участвует более 20 тыс. специалистов и свыше 200 предприятий. Планер изготавливает Иркутский авиационный завод, композиционное крыло – предприятие «Аэрокомпозит-Ульяновск», а двигатели выпускает компания «ОДК – Пермские моторы».

    К поставке основного бортового радиоэлектронного оборудования привлечено Раменское приборостроительное конструкторское бюро, а радиосвязным оборудованием занимается научно-производственное предприятие «Прима» из Нижнего Новгорода. Как отметил Нарышкин, создание самолета стало результатом широкой кооперации предприятий по всей стране.

    Напомним, первый полет опытного образца МС-21, оснащенного отечественными системами, длился 80 минут вместо запланированных 50. Летчик-испытатель Роман Таскаев пояснил, что при заходе на посадку борт вынужден был уступить место другим самолетам, прилетающим в гражданский аэропорт Иркутска.

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    1 мая 2025, 12:11 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ добивали раненных на рынке в Алешках FPV-дронами
    Сальдо: ВСУ добивали раненных на рынке в Алешках FPV-дронами
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о повторной атаке на местном рынке с помощью FPV-дронов, которая была направлена против выживших после первого удара.

    Украинские военные использовали FPV-дроны для нанесения повторного удара по раненым и выжившим после первой атаки на рынок в Алешках. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в своем Telegram-канале.

    «После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших», – заявил Сальдо. Он также опубликовал видеозапись, на которой запечатлены удары по территории рынка.

    Сальдо также заявил в видеообращении, что украинские войска систематически наносили удары по машинам скорой помощи. В результате этого сейчас не хватает автотранспорта для оперативной доставки раненых в медучреждения.

    «Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомай у украинского режима», – сказал Сальдо.

    Кроме того, по словам губернатора, с 30 апреля украинская сторона усилила обстрелы населенных пунктов региона у Днепра, а также сбрасывала боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, город Алешки на левом берегу Херсонской области подвергся массированной атаке FPV-дронов, в результате которой погибли минимум семь человек, около 20 получили ранения.

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    1 мая 2025, 13:35 • Новости дня
    Украинская группа на «Евровидении» пожаловалась на безразличие конкурсантов к стране
    Украинская группа на «Евровидении» пожаловалась на безразличие конкурсантов к стране
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Музыканты группы Ziferblat отметили, что во время «Евровидения» только участники из Литвы и Португалии выразили Украине личную поддержку, остальные ограничились формальными словами.

    Группа Ziferblat, представляющая Украину на «Евровидении», пожаловалась на безразличие со стороны других участников конкурса, передает РИА «Новости».

    Гитарист коллектива Валентин Лещинский заявил украинским журналистам, что, по его мнению, большинство конкурсантов проявляют «дежурную» эмпатию по отношению к ситуации на Украине, а их вопросы касаются лишь светских тем и не вызывают реальной эмоциональной реакции.

    По словам Лещинского, только представители Литвы и Португалии выразили коллективу настоящую поддержку в ходе личного общения. Остальные ограничились дежурными фразами, не проявляя глубокого сочувствия происходящему.

    Музыкант также отметил, что на конкурсе находятся люди, которые так или иначе поддерживают Россию, однако не уточнил, какие именно страны или участники причастны к подобной позиции и в каком статусе эти люди присутствуют на «Евровидении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте украинская рок-группа MBreeze решила остаться за границей после участия в отборе на «Евровидение-2025» и не возвращаться на Украину. Отметим, что ВС Украины разыскивают более десяти известных артистов, включая Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа, которые покинули страну с разрешением на выступления в поддержку армии, но не вернулись.

    В прошлом году команду, представлявшую Украину на «Евровидении», оштрафовали за провокацию с лозунгами на футболках.

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    1 мая 2025, 16:06 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против экс-советника Арестовича

    Зеленский ввел санкции против экс-советника Арестовича на Украине

    Зеленский ввел санкции против экс-советника Арестовича
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении бывшего советника Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), покинувшего пост в 2023 году.

    О введении ограничительных мер против Алексея Арестовича сообщает украинское издание «Страна», передает Ura.ru.

    Алексей Арестович ранее занимал должность советника Офиса президента Украины, однако в 2023 году он ушел в отставку. Тогда он объяснил свое решение желанием показать пример цивилизованного поведения. Арестович также был внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

    Напомним, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича по делу о публичных призывах к терроризму.

    Сам Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом) заявил, что считает себя русским.

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    1 мая 2025, 18:00 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ
    Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина уже показала, что не способна придерживаться мирных инициатив. На этом фоне Киев пытается специально спровоцировать Россию на жесткие ответные действия, чтобы оправдать собственную неблагонадежность перед США, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ВСУ ударили по рынку в городе Алешки с помощью FVP-дронов.

    «Очевидно, данный теракт был спланирован Украиной задолго до его осуществления. Речь идет о демонстративном нарушении всех норм международного права: атака была осуществлена по невоенному объекту, а среди пострадавших гражданские лица», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

    «Киев пытается спровоцировать Москву, вынудить нас жестко ответить на действия ВСУ в преддверии заранее объявленного нами перемирия к 80-летию Победы. В офисе Владимира Зеленского очень ревностно относятся к активизации диалога России и США. В связи с этим Украина и пытается разрушить восстанавливающиеся контакты», – поясняет собеседник.

    «Администрация Дональда Трампа уже успела убедиться, что Киев не способен придерживаться мирных инициатив. Теперь руководство республики пытается убедить Белый дом в обратном, мол, это Москва нарушает собственные же предложения. Поэтому нас и пытаются вывести из равновесия с помощью столь ужасающих деяний», – рассуждает дипломат.

    «Но Россия не потеряет рассудка. Мы понимаем: противник хочет вынудить нас пойти на аналогичный бесчеловечный шаг. Однако Москва никогда целенаправленно не бьет по площадям, рынкам и магазинам. Тем не менее, ответ дать необходимо. Поэтому, скорее всего, наши военные ударят по местам скопления сил ВСУ», – предполагает он.

    «Кроме того, мы будем использовать и дипломатические рычаги влияния. Информацию о произошедшем получат все международные организации, в которых есть наше представительство. Мир обязательно узнает истинное лицо якобы демократической Украины», – заключил Мирошник.

    Ранее ВСУ ударили по рынку в городе Алешки с помощью FVP-дронов. В результате атаки погибли семь человек, а еще более 20 получили ранения. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник дважды предпринял налет по населенному пункту. Предварительно украинская армия обстреляла машины скорой помощи.

    Между тем, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о теракте. Ведомство уже назначало проведение всех необходимых экспертиз. В настоящее время устанавливаются детали случившегося и личности украинских военных, причастных к атаке.

    В МИД произошедшее назвали «очередным кровавым военным преступлением». В ведомстве отметили, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан.

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    1 мая 2025, 10:29 • Новости дня
    ФСБ лишила гражданства уроженца Центральной Азии за конфликт в Липецке
    ФСБ лишила гражданства уроженца Центральной Азии за конфликт в Липецке
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После конфликта на межнациональной почве в Липецке уроженец одной из стран Центральной Азии лишен российского гражданства и был депортирован с запретом на въезд сроком 50 лет.

    Конфликт произошел в сентябре 2024 года между иностранцем, недавно получившим гражданство, и жителями Липецка, передает ТАСС. В ходе ссоры он высказывал превосходство ислама, оскорблял россиян нецензурно и угрожал ножом.

    По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина приобрел гражданство России в марте 2024 года по причине наличия ребенка-гражданина России. После конфликта, в результате совместных действий ФСБ и МВД, он был задержан и получил административный арест на семь суток за мелкое хулиганство.

    После отбытия наказания по инициативе ФСБ мужчину лишили гражданства и депортировали на родину. Управление по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области закрыло ему въезд в Россию на 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности инициировала лишение гражданства России артистов комедийного жанра Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова.

    Министерство внутренних дел по решению главы ведомства Владимира Колокольцева лишило гражданства около 1,5 тыс. человек за причастность к противоправным деяниям.

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    1 мая 2025, 19:30 • Новости дня
    Дочь Билла Гейтса заявила о синдрома Аспергера у бизнесмена

    Tекст: Мария Иванова

    Билл Гейтс сталкивается с трудностями в общении из-за синдрома Аспергера, о котором впервые открыто рассказала его дочь Фиби Гейтс.

    Билл Гейтс страдает от синдрома Аспергера, из-за чего ему сложно общаться с людьми, передает ТАСС со ссылкой на дочь предпринимателя Фиби Гейтс.

    «Мой папа довольно неловок в социальном плане. Ранее он говорил, что у него синдром Аспергера», – заявила она изданию The New York Post.

    Газета отмечает, что ранее Билл Гейтс публично не раскрывал информацию о своем диагнозе. Его дочь стала первой, кто открыто рассказал об этом в интервью.

    Синдром Аспергера – расстройство развития, связанное с серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным кругом интересов и занятий. В отличие от аутизма, при синдроме обычно не наблюдается задержек речи или снижения когнитивных способностей, но может присутствовать выраженная неуклюжесть.

    Напомним, в 2021 году во время телешоу Saturday Night Live Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера, расстройством аутистического спектра, характеризующимся, в частности, трудностями социализации и стереотипным поведением.

    В прошлом году Маск рассказал об «убившей его сына» идеологии вокизма. «Ксавье страдал аутизмом в легкой форме, что способствует гендерной дисфории, но «он не был девушкой», – заявил Маск. В 2020 году сын Маска, которому на тот момент было 18 лет, сменил пол и стал Вивиан Дженной Уилсон (движение ЛГБТ запрещено в России).

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    1 мая 2025, 12:27 • Новости дня
    Умерла актриса Ирина Кострова

    Актриса Ирина Кострова скончалась на 103-м году жизни

    Умерла актриса Ирина Кострова
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Советская и российская актриса Ирина Кострова, заслуженная артистка РФ, умерла в возрасте 102 лет.

    О смерти Ирины Костровой 1 мая сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин, передает ТАСС. Он отметил, что Кострова была невероятно тонкой и прекрасной личностью, которой многие восхищались и на которую равнялись.

    На официальном сайте «Москонцерта» уточняется, что прощание с актрисой пройдет 4 мая на сцене «Москонцерт-холла» в 12.00 по московскому времени. В организации подчеркнули, что за 102 года жизни Кострова оставалась активной участницей творческой жизни и навсегда останется в памяти как истинный мастер художественного слова.

    Ирина Кострова родилась в 1923 году и выступала на сценах Железнодорожного театра Марии Кнебель, Московского театра имени Ленинского комсомола и Театра на Таганке. В 2023 году она была удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры.

    Напомним, накануне американская актриса Присцилла Пойнтер скончалась на 101-м году жизни, известность ей принесли роли в фильмах «Кэрри» и «Синий бархат».

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    1 мая 2025, 19:19 • Новости дня
    МИД: Россия не допустит возвращения Украины к границам 1991 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года, заявило российское Министерство иностранных дел, комментируя атаку ВСУ на город Алешки в Херсонской области.

    Притязания украинских властей и поддерживающие их на Западе силы говорят о «восстановлении Украины в границах 1991 года», сообщается в заявлении на сайте МИД.

    За этими притязаниями стоит «людоедский инстинкт истребления всего русского», добавили в ведомстве.

    «Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», – подчеркнули в министерстве.

    Там отметили, что все виновные и причастные к атаке на город Алешки понесут неотвратимое наказание по закону.

    Также МИД указывал, что киевский режим вновь доказал свою приверженность к терроризму, организовав атаку на город Алешки в праздничный день 1 мая.

    Ранее число жертв нападения на Алешки выросло до восьми человек.

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    1 мая 2025, 15:23 • Новости дня
    Telegraph предупредил о повторении судьбы Сайгона для Киева
    Telegraph предупредил о повторении судьбы Сайгона для Киева
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сравнение ситуации в Киеве с падением Сайгона во Вьетнамской войне прозвучало в западной прессе на фоне обсуждения будущего мирового порядка.

    Киев может повторить судьбу Сайгона в годы войны во Вьетнаме, что будет иметь серьезные последствия для США и мирового порядка, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Telegraph. В материале отмечается: «Сайгон 2.0 в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка».

    Автор сравнил возможную потерю Киева с падением Сайгона, которое стало тяжелым ударом для Вашингтона и привело к коммунистизации Вьетнама. В статье подчеркивается, что тогда американцы пытались не допустить такого исхода, но их усилия не увенчались успехом.

    Обозреватель также выразил мнение, что политика президента США Дональда Трампа под лозунгом «Америка прежде всего» скорее навредит самим Соединенным Штатам и ускорит формирование многополярного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что после завершения спецоперации на Украину могут вернуться до 2 млн человек, а затем украинские СМИ предсказали две новые волны эмиграции: первая будет связана с возвращением этих людей, а вторая – с возможным вступлением страны в Евросоюз.

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    1 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Вэнс: В позициях России и Украины по урегулированию есть огромная пропасть

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    «Существует огромная пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», – сказал Вэнс в эфире Fox.

    По его словам, сейчас дипломаты пытаются сблизить позиции России и Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее Вэнс заявлял, что Вашингтон попытается за 100 дней добиться переговоров Москвы и Киева.

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