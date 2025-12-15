Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Шри-Ланка выразила готовность к бесперебойным поставкам российской нефти
Посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера сообщила о готовности страны к бесперебойным поставкам российской нефти.
«Государственная нефтяная корпорация Шри-Ланки ведет переговоры и о СПГ, и о модернизации нефтеперерабатывающего завода, чтобы иметь возможность бесперебойно использовать российскую нефть», – заявила дипломат.
Посол Гунасекера также обратилась к России с просьбой о дополнительной помощи стране после разрушительного циклона «Дитва».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия обсудила
строительство объектов энергетики на Шри-Ланке. Лидер Шри-Ланки Анура Диссаянаке
отправил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вступлении страны в БРИКС. А в ноябре стартовали первые совместные
военные учения России и Шри-Ланки.