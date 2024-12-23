Мишустин потребовал снять лимиты на семейную ипотеку

Tекст: Валерия Городецкая

По словам председателя правительства, продолжится поддержка родителей, воспитывающих детей, с целью решения жилищных проблем, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что необходимо расширить программу семейной ипотеки с процентной ставкой в шесть процентов, чтобы люди могли приобретать жилье также на вторичном рынке, особенно в тех населенных пунктах, где строительство новостроек практически не ведется.

Премьер-министр поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить четкие критерии для таких населенных пунктов и решить вопрос с лимитами по программе. Кроме того, Мишустин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой вместе с Хуснуллиным заняться этим вопросом. Председатель правительства подчеркнул, что граждане не должны сталкиваться с ограничениями при получении семейной ипотеки. «Президент особо подчеркнул необходимость устранить лимиты, Марат Шакирзянович, надо это оперативно сделать», – заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья. Он предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье в ряде регионов.