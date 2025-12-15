Биохакер и нутрициолог Обухов подсказал, чем заменить сладости в детских подарках

Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Нутрициолог Обухов подсказал, чем заменить сладости в детских подарках
Количество сладостей в детских новогодних подарках полезнее будет заменить белковыми батончиками или диетическими снеками, рекомендует эксперт в области биохакинга и нутрициологии, автор обучающих курсов по биохимии микроэлементов Максим Обухов.
Проблема детских новогодних подарках заключается не столько в конфетах, сколько в их чрезмерном употреблении и низкой физической активности у детей, отметил Обухов в эфире радио Sputnik.
Он напомнил, что сахара должны использоваться мышцами с энергетической нуждой, иначе избыток перерабатывается в жир и стимулирует развитие инсулинорезистентности.
В составе популярных сладостей практически отсутствуют микро- и макроэлементы, клетчатка, зато много сахара и низкокачественных жиров.
Нутрициолог указал на распространенный дефицит белка в рационе детей, тогда как для них суточная потребность в белке выше, чем у взрослых.
Обухов советует вместо привычных сладких батончиков выбирать протеиновые, которые продаются в магазинах спортивного или диетического питания.
Они содержат порядка 15-30 г белка на порцию, а также клетчатку, нормализующую работу желудочно-кишечного тракта. Также альтернативой являются фруктово-ореховые батончики и фруктовые чипсы, которые визуально не отличаются от обычных шоколадок, но приносят ребенку витамины и минералы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-детский эндокринолог Российской детской клинической больницы Минздрава Изабелла Спехова заявила, что около 6% детей и подростков в России в возрасте от четырех до 19 лет имеют диагноз «ожирение».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россиянам необходимо научиться грамотно выстраивать свой рацион. Кроме того, он сообщал о пятикратном превышении норм потребления сахара в России.