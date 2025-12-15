Биохакер и нутрициолог Обухов подсказал, чем заменить сладости в детских подарках

Нутрициолог Обухов подсказал, чем заменить сладости в детских подарках

Tекст: Катерина Туманова

Проблема детских новогодних подарках заключается не столько в конфетах, сколько в их чрезмерном употреблении и низкой физической активности у детей, отметил Обухов в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что сахара должны использоваться мышцами с энергетической нуждой, иначе избыток перерабатывается в жир и стимулирует развитие инсулинорезистентности.

В составе популярных сладостей практически отсутствуют микро- и макроэлементы, клетчатка, зато много сахара и низкокачественных жиров.

Нутрициолог указал на распространенный дефицит белка в рационе детей, тогда как для них суточная потребность в белке выше, чем у взрослых.

Обухов советует вместо привычных сладких батончиков выбирать протеиновые, которые продаются в магазинах спортивного или диетического питания.

Они содержат порядка 15-30 г белка на порцию, а также клетчатку, нормализующую работу желудочно-кишечного тракта. Также альтернативой являются фруктово-ореховые батончики и фруктовые чипсы, которые визуально не отличаются от обычных шоколадок, но приносят ребенку витамины и минералы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-детский эндокринолог Российской детской клинической больницы Минздрава Изабелла Спехова заявила, что около 6% детей и подростков в России в возрасте от четырех до 19 лет имеют диагноз «ожирение».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россиянам необходимо научиться грамотно выстраивать свой рацион. Кроме того, он сообщал о пятикратном превышении норм потребления сахара в России.