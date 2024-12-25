СМИ: Шестеро россиян подали иск против пилотов «Азимута» из-за пожара в Анталье

Oda TV: Шестеро россиян подали иск против пилотов «Азимута» из-за пожара в Анталье

Tекст: Александра Юдина

По данным канала, шесть пассажиров самолета Superjet авиакомпании «Азимут» подали иск против пилотов после инцидента в аэропорту Антальи. Пассажиры обвиняют пилотов в умышленной аварии, якобы с целью получить страховую компенсацию, и в потенциальной попытке убийства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что до аварии самолет уже сталкивался с угрозой пожара, однако продолжал полеты. Так, за полтора месяца до происшествия в Анталье борту якобы угрожал другой пожар. В иске отмечается, что срок действия страхового полиса самолета истекал через семь-восемь дней и не был продлен.

Истцы, проживающие в Анталье, настаивают на широкомасштабном расследовании инцидента. Адвокат Джандаш Гюрол обратился в турецкий суд с требованием предоставить документы о страховке самолета, данные черного ящика и отчеты о техническом обслуживании.

Пассажиры ссылаются на статью 101 закона о гражданской авиации Турции, подчеркивая ответственность капитана за управление самолетом в целях обеспечения безопасности. Они требуют наказания для подозреваемых и прояснения всех обстоятельств инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье может привести к ущербу до 3 млрд рублей. Авиакомпания «Азимут» подтвердила, что причиной жесткой посадки стал непрогнозируемый сдвиг ветра, вызвавший возгорание топлива, а Ространснадзор сообщал, что намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.