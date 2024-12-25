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СМИ: Шестеро россиян подали иск против пилотов «Азимута» из-за пожара в Анталье
Oda TV: Шестеро россиян подали иск против пилотов «Азимута» из-за пожара в Анталье
Шесть российских пассажиров обвинили пилотов авиакомпании «Азимут» в намеренной аварии с целью получения страховой компенсации, подав иск в Анталье после инцидента с самолетом, сообщает турецкий телеканал Oda TV.
По данным канала, шесть пассажиров самолета Superjet авиакомпании «Азимут» подали иск против пилотов после инцидента в аэропорту Антальи. Пассажиры обвиняют пилотов в умышленной аварии, якобы с целью получить страховую компенсацию, и в потенциальной попытке убийства, передает РИА «Новости».
Отмечается, что до аварии самолет уже сталкивался с угрозой пожара, однако продолжал полеты. Так, за полтора месяца до происшествия в Анталье борту якобы угрожал другой пожар. В иске отмечается, что срок действия страхового полиса самолета истекал через семь-восемь дней и не был продлен.
Истцы, проживающие в Анталье, настаивают на широкомасштабном расследовании инцидента. Адвокат Джандаш Гюрол обратился в турецкий суд с требованием предоставить документы о страховке самолета, данные черного ящика и отчеты о техническом обслуживании.
Пассажиры ссылаются на статью 101 закона о гражданской авиации Турции, подчеркивая ответственность капитана за управление самолетом в целях обеспечения безопасности. Они требуют наказания для подозреваемых и прояснения всех обстоятельств инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье может привести к ущербу до 3 млрд рублей. Авиакомпания «Азимут» подтвердила, что причиной жесткой посадки стал непрогнозируемый сдвиг ветра, вызвавший возгорание топлива, а Ространснадзор сообщал, что намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.