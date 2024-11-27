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Причиной жесткой посадки самолета в Анталье назван сдвиг ветра
Непрогнозируемый сдвиг ветра назван причиной жесткой посадки самолета «Азимута» в Анталье
Авиакомпания «Азимут» подтвердила, что жесткая посадка самолета в Анталье была вызвана непрогнозируемым сдвигом ветра, что привело к последующему возгоранию топлива на полосе.
Причиной жесткой посадки самолета авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи стал непредсказуемый сдвиг ветра, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление перевозчика.
Инцидент произошел вечером 24 ноября, когда самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявший рейс из Сочи в Анталью, столкнулся с трудностями при посадке. В результате жесткой посадки никто из находившихся на борту не пострадал, однако было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
По информации Росавиации и Следственного комитета, после посадки самолета произошло возгорание фюзеляжа. В авиакомпании сообщили, что самолет двигался по установленным параметрам и не имел отклонений до момента сдвига ветра. В сообщении перевозчика уточняется: «Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе».
После остановки самолета бортпроводники заметили задымление снаружи по левому борту и немедленно доложили об этом командиру. Командир принял решение об эвакуации пассажиров и экипажа. В момент инцидента на взлетно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, которое вылилось из поврежденного топливного бака. Однако сам самолет не загорелся, подчеркнули в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся из-за воспламенения вытекшего топлива.
Сдвиг ветра зачастую считается опасным явлением, из-за которого посадку осуществлять не рекомендуется, пояснял газете ВЗГЛЯД эксперт.
Пожар, произошедший при посадке в Анталье, может обернуться ущербом до 3 млрд рублей.