Армения приняла решение по размещению иностранных сил на границе с Азербайджаном

Пашинян заявил об решении Армении не размещать третьих сил на границе с Азербайджаном

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, риск эскалации на этих участках значительно снижается благодаря делимитации границы, передает ТАСС.

«Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы, и это логично, поскольку риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать, снижается до минимума», – сказал Пашинян. Он подчеркнул, что после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо ее участке.

Пашинян добавил, что Армения предлагает именно такую логику для обеспечения безопасности на границе с Азербайджаном. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров по вопросам делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Ранее Пашинян выразил обеспокоенность отказом от границ времен СССР, считая это угрозой для независимости страны и ее государственной целостности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в мирном договоре с Арменией согласованы 15 из 17 статей, остаются разногласия по поводу взаимных исков и размещения иностранных сил.