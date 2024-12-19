Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
ФСБ России распространила видео задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
ФСБ распространила видеозапись задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, передает ТАСС.
Задержание проводилось с участием СОБР Росгвардии, при этом задерживаемый не оказал сопротивления.
По информации МВД, подозреваемый был задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области.
Напомним, накануне задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.
Подозреваемого привезли на место теракта для проверки его показаний, двор оцеплен.
Следователи выясняют, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны.
Между тем западные эксперты считают, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не улучшит положение ВСУ и может отрицательно сказаться на переговорах России и Украины.