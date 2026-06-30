Жительница Севастополя получила 16 лет за шпионаж

ФСБ: Жительница Севастополя приговорена к 16 годам за шпионаж

Tекст: Мария Иванова

Жительницу Севастополя приговорили к 16 годам колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины, передает РИА «Новости». Она передавала сведения о дислокации кораблей Черноморского флота.

«Суд признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей», – сообщили в крымском управлении ФСБ России.

По данным ведомства, осужденная установила конфиденциальные отношения с главным управлением разведки Минобороны Украины. Она передавала информацию о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ. В частности, женщина отправляла представителям разведки фотографии мест стоянки кораблей в Севастопольской бухте. В дальнейшем эти данные использовались вооруженными силами противника для планирования ракетных атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали жительницу Севастополя за шпионаж.

Несколькими днями ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Феодосии к 19 годам колонии за съемку военных судов.

В начале этого месяца спецслужбы арестовали еще одного севастопольца за передачу сведений о российских военных.