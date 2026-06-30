Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?0 комментариев
Жительница Севастополя получила 16 лет за шпионаж
ФСБ: Жительница Севастополя приговорена к 16 годам за шпионаж
Суд вынес приговор женщине, передававшей украинской разведке данные о кораблях Черноморского флота для планирования ракетных атак.
Жительницу Севастополя приговорили к 16 годам колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины, передает РИА «Новости». Она передавала сведения о дислокации кораблей Черноморского флота.
«Суд признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей», – сообщили в крымском управлении ФСБ России.
По данным ведомства, осужденная установила конфиденциальные отношения с главным управлением разведки Минобороны Украины. Она передавала информацию о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ. В частности, женщина отправляла представителям разведки фотографии мест стоянки кораблей в Севастопольской бухте. В дальнейшем эти данные использовались вооруженными силами противника для планирования ракетных атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали жительницу Севастополя за шпионаж.
Несколькими днями ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Феодосии к 19 годам колонии за съемку военных судов.
В начале этого месяца спецслужбы арестовали еще одного севастопольца за передачу сведений о российских военных.