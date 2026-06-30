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    30 июня 2026, 11:30 • В мире

    Как Йемен победил «мягкую силу» Германии

    Как Йемен победил «мягкую силу» Германии
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Десятки миллионов евро потратила Германия на «продвижение демократии» в Йемене – однако итог работы институтов немецкой «мягкой силы» на Ближнем Востоке оказался вовсе не тем, на который рассчитывали в Берлине. Значительная часть денег исчезла, и в ФРГ разгорается коррупционный скандал. Как педантичных немцев обманывали на Ближнем Востоке?

    Есть в ФРГ такая государственная организация - «Германское общество по международному сотрудничеству» (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, GIZ). Задачей GIZ является «укрепление международного имиджа Германии как надежного партнера в области устойчивого развития». По состоянию на конец 2024 года в ней работало 24 530 сотрудников, находящихся в 153 странах. В феврале 2026 года федеральный министр экономического сотрудничества Рем Алабали-Радован, выступая перед сотрудниками GIZ, заявила, что то, чем они занимаются, является не просто «мягкой силой», а «суперсилой».

    Роль GIZ как инструмента «мягкой силы» Германии за рубежом проявляется в самых разных аспектах. Во-первых, проекты «Общества по международному сотрудничеству» служат каналом для продвижения западных ценностей и стандартов. Во-вторых, организация помогает открывать новые рынки для немецкого бизнеса и привлекать в ФРГ иностранные инвестиции.

    При всем при этом в адрес GIZ нередко звучали обвинения в неэффективном расходовании средств, в «расплывчатых проектах» и в высоких зарплатах руководства. Немецкая оппозиция критикует выделение миллиардов на проекты в развивающихся странах в ущерб внутренней германской инфраструктуре. А недавно критики получили новый мощный довод – скандал в Йемене, где сотрудники GIZ организовали систематическое воровство на десятки миллионов евро.

    Изначально GIZ, заходя в Йемен, ставила цели вполне благородные: содействие экономическому развитию и созданию новых рабочих мест, развитие базовых государственных и социальных услуг, модернизация системы муниципалитетов. Общий объем проектов GIZ в Йемене в 2019–2024 годах составил около 208 млн евро.

    Первые сигналы о злоупотреблениях с этими средствами поступили в руководство GIZ еще осенью 2022-го, но там сначала решили замести сор под ковер. Спустя полгода, в мае 2023-го информация о данных массированных «распилах» поступила уже в Министерство экономического сотрудничества ФРГ, которому подчиняется GIZ. Но там тоже решили избегать огласки, а вместо этого начали увольнять из организации наиболее проштрафившихся сотрудников.

    В 2023-2025 гг. были уволены или отстранены двадцать четыре сотрудника – все они были не немцами, а йеменцами. Немецкие же сотрудники GIZ покинули Йемен еще в 2013 году – после террористической атаки (в которой погибли трое работников организации) и с тех пор осуществляли руководство дистанционно.

    Это обстоятельство позволило немцам свалить всю вину на йеменцев: дескать, те злоупотребляли доверием и систематически вводили в заблуждение германское руководство. Менеджмент GIZ оправдывается, что, мол, организация работала на севере Йемена, который находится под контролем хуситов – а в таких условиях они вынуждены были договариваться с местными властями. Ну а те организовали систематический обман наивных иностранцев.

    Йеменские сотрудники GIZ использовали целый арсенал методов мошенничества. Это могли быть, например, фиктивные семинары – обучение, которое никогда не проводилось, или поддельные счета за топливо – за поездки, которых не было.

    Использовались манипуляции с валютой, т. е, игра на курсовых разницах и сомнительные тендеры – подряды, уходившие строго «своим». В ходу были и фиктивные гранты – деньги, якобы предназначавшиеся для работников различных проектов в Йемене, а на самом деле уходившие в никуда.

    Германское руководство, находясь за тысячи километров, было вынуждено полагаться на информацию, поступающую от местного персонала. При этом в GIZ, рассуждая о «культуре доверия», даже не пытались проводить внезапные проверки, лично оценивать работу и состояние проектов. В результате система мошенничества действовала годами. И даже когда руководство GIZ что-то заподозрило, а потом начало выяснять истинные масштабы происходящего, оно, вместо того чтобы немедленно проинформировать свой наблюдательный совет и парламент, описывало ситуацию, как незначительные «коммерческие нарушения».

    Наконец, в 2025 году GIZ решила свернуть деятельность в северном Йемене. При этом с одобрения Министерства экономического сотрудничества руководство организации велело уничтожить многие файлы, содержащие информацию об их деятельности в этом аравийском государстве – что уже свидетельство не некомпетентности, а осознанного стремления скрыть улики, чтобы избежать скандала и уйти от ответственности.

    Возможно все так и осталось бы шито-крыто, если бы не расследование, проведенное газетой Welt am Sonntag (воскресное приложение к Die Welt). Журналисты получили доступ к внутренним отчетам GIZ, где вещи прямо названы своими именами – вместо «коммерческих нарушений» там фигурировали формулировки «мошенничество» и даже «систематическое бандитское мошенничество». Если верить расследованию, в целом у GIZ в Йемене было украдено около 100 млн евро (примерно 114 млн долларов).

    Стоит иметь в виду, что сейчас в Германии активно идет подготовка к очередным выборам. Не исключено, что противники правящей коалиции просто слили в прессу предвыборный компромат. Тем более что заинтересованные политики начали раскручивать тему. Так, представители Христианско-демократического союза и «Зеленых» потребовали полного расследования. А партия «Альтернатива для Германии» и вовсе потребовала разогнать GIZ – ссылаясь на пример США, где в прошлом году была ликвидирована схожая структура, USAID.

    Текущий скандал – не единичный случай такого рода с GIZ. Подобные истории происходили и в других странах – например, в Сомали, где GIZ с 2017-го по 2021 год реализовывало инициативу «Рыба ради питания».

    Заявленная цель заключалась в том, чтобы улучшить продовольственную безопасность в городе Кисмайо, обучая рыболовству бывших кочевников, беженцев и внутренне перемещенных лиц. На бумаге указывалось, что «информационные мероприятия» охватили 459 тыс. человек. Однако, как деликатно отмечается, значительная часть ресурсов, выделенных на этот проект, могла не дойти до конечных бенефициаров – «из-за коррупции и неэффективного управления на местах».

    Куда более вопиющая ситуация имела место в Пунтленде, автономном районе в восточной части Сомали, являющемся непризнанным государством. В 2018 году Германия была вынуждена прекратить там финансирование проекта «Устойчивое обслуживание дорог» – по причине «вопиющей коррупции». Оказалось, что местные подрядчики договаривались с правительственными чиновниками о крупных откатах за победу в тендерах.

    К слову, после того, как скандал в Йемене стал достоянием общественности, GIZ заявила об ужесточении контрольных механизмов в Сирии и на Украине. Это подразумевает, что на Украине и в Сирии также были выявлены коррупционные риски,

    Политолог Максим Рева подтверждает, что мошенничества в западных проектах «мягкой силы» – дело обычное.

    «Не удивлюсь, если окажется, что деньги GIZ пошли на приобретение ракетного оружия для йеменских хуситов.

    А вообще, подсчитано, что НКО, которые получают средства западных государств на «развитие общества», на «установление демократии», не менее, а то и куда более тридцати процентов этих средств тратят на собственные нужды: оплата роскошных офисов, высокие зарплаты, разного рода представительские мероприятия; да и просто денежки рассовываются по карманам», – отмечает специалист.

    Вместе с тем, подчеркивает Рева, подобные скандалы – не повод для самоуспокоенности.

    «Западная «мягкая сила» – на самом деле вещь страшная. Ее инструменты разрабатывались умными людьми, целыми коллективами разных вузов. Нам нужно развивать собственную «мягкую силу», не стесняясь и у врага заимствовать эффективные методики. То, что у врага воруют – это, конечно, обнадеживает. А вот то, что подобные скандалы стали выходить на поверхность – нет. Противник подтягивает пояса, оптимизирует расходы и борется с коррупцией в собственных рядах, чтобы эффективней сражаться с нами – это надо иметь в виду», – заключает Рева.

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