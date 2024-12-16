Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.0 комментариев
МВД предупредило о мошенниках в Telegram
МВД выявило схему фишинга через поддельный канал Wildberries в Telegram
Мошенники используют схему с фишингом, предлагая подписаться на фальшивый канал Wildberries в Telegram, чтобы похищать аккаунты пользователей, сообщили в МВД.
МВД сообщило, что мошенники разработали схему похищения аккаунтов в мессенджере Telegram, передает ТАСС. Они предлагают пользователям подписаться на несуществующий официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен wildberriesworld.xyz.
В управлении министерства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий уточнили, что для подписки на канал авторизация не требуется, однако схема направлена на поставщиков, которых мошенники пытаются убедить ввести номер телефона. Это приводит к потере доступа к аккаунту.
В сообщении также содержится предупреждение о необходимости быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам. МВД призывает пользователей не поддаваться на уловки мошенников и защищать свои данные в интернете.
Ранее гендиректор Профессиональной юридической группы Давид Адамс рассказал, что номер СНИЛС могут использовать мошенники для оформления микрозаймов. Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин предупредил россиян о мошеннических схемах, которые могут стать особенно актуальными в период новогодних праздников. А по данным ВТБ, мошенники с помощью шпионских программ начали клонировать кредитные карты россиян и использовать их для оплаты покупок через NFC-терминалы.