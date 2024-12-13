ВТБ сообщил об использовании мошенниками шпионского ПО для клонирования карт

ВТБ сообщил о мошенничестве с клонами карт россиян через фальшивые приложения оператора

Tекст: Мария Иванова

Мошенники активно используют шпионское программное обеспечение и социальную инженерию для создания виртуальных клонов кредитных карт россиян, сообщает ТАСС.

Преступники звонят жертвам, представляясь сотрудниками сотового оператора, и убеждают установить вредоносное приложение под видом официального приложения оператора. Это ПО позволяет злоумышленникам управлять устройством удаленно, включая такие функции, как камера, микрофон и NFC.

После установки вредоносного ПО мошенники просят пользователя сфотографировать карту или приложить ее к смартфону, а также ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. Но на самом деле смена PIN-кода не происходит. В это время активируется NFC на устройстве жертвы, а специальная программа на устройстве мошенника перехватывает данные карты. Эти данные мошенники затем используют для привязки карты к своему устройству, что позволяет им расплачиваться в магазинах и снимать деньги в банкоматах с помощью NFC-терминалов.

Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов предупреждает о росте сложности атак мошенников. Он советует пользователям быть бдительными и устанавливать приложения только из официальных источников, избегая ссылок из мессенджеров. Программы с неизвестных источников могут нести серьезные риски для пользователей и их финансов.

Накануне сообщалось, что эксперты выявили шесть схем интернет-мошенничества, включая фейковые сайты распродаж и розыгрышей, нацеленных на обман пользователей в преддверии Нового года.

Кроме того мошенники распространяют поддельные ссылки на ресурсы Транспортного комплекса Москвы, предлагая пополнение карты «Тройка» и карты москвича.

А Центробанк России выявил новую схему мошенничества, в которой злоумышленники публикуют фальшивые вакансии, чтобы обмануть людей и украсть их личные и банковские данные.