Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
ВТБ сообщил об использовании мошенниками шпионского ПО для клонирования карт
ВТБ сообщил о мошенничестве с клонами карт россиян через фальшивые приложения оператора
По данным ВТБ, мошенники с помощью шпионских программ начали клонировать кредитные карты россиян и использовать их для оплаты покупок через NFC-терминалы.
Мошенники активно используют шпионское программное обеспечение и социальную инженерию для создания виртуальных клонов кредитных карт россиян, сообщает ТАСС.
Преступники звонят жертвам, представляясь сотрудниками сотового оператора, и убеждают установить вредоносное приложение под видом официального приложения оператора. Это ПО позволяет злоумышленникам управлять устройством удаленно, включая такие функции, как камера, микрофон и NFC.
После установки вредоносного ПО мошенники просят пользователя сфотографировать карту или приложить ее к смартфону, а также ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. Но на самом деле смена PIN-кода не происходит. В это время активируется NFC на устройстве жертвы, а специальная программа на устройстве мошенника перехватывает данные карты. Эти данные мошенники затем используют для привязки карты к своему устройству, что позволяет им расплачиваться в магазинах и снимать деньги в банкоматах с помощью NFC-терминалов.
Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов предупреждает о росте сложности атак мошенников. Он советует пользователям быть бдительными и устанавливать приложения только из официальных источников, избегая ссылок из мессенджеров. Программы с неизвестных источников могут нести серьезные риски для пользователей и их финансов.
Накануне сообщалось, что эксперты выявили шесть схем интернет-мошенничества, включая фейковые сайты распродаж и розыгрышей, нацеленных на обман пользователей в преддверии Нового года.
Кроме того мошенники распространяют поддельные ссылки на ресурсы Транспортного комплекса Москвы, предлагая пополнение карты «Тройка» и карты москвича.
А Центробанк России выявил новую схему мошенничества, в которой злоумышленники публикуют фальшивые вакансии, чтобы обмануть людей и украсть их личные и банковские данные.